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В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций - РИА Новости, 11.09.2023
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05:24 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/gosduma-1895448735.html
В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций
В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций - РИА Новости, 11.09.2023
В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций
В Госдуме разрабатывают законопроект о законодательном определении агломераций, принять его планируется в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:24
2023-09-11T05:24
владивосток
владимир кошелев
госдума рф
"дом.рф"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о законодательном определении агломераций, принять его планируется в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, сейчас данный вопрос "находится в детальной проработке". "Мы планируем вносить уже изменения в наше законодательство, уже в эту осеннюю сессию. Совместно "Дом.РФ", с правительством мы разрабатываем законопроект о законодательном определении, что такое агломерация, и в эту осеннюю сессию, я уверен, что мы этот законопроект примем", - сказал Кошелев в видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума. Он отметил, что из-за "бумажных границ" у людей возникали сложности с доступом к уже существующим инфраструктурным благам. По его словам, законопроект позволит стереть эти границы и люди, которые живут уже сейчас в сложившихся больших агломерациях, смогут пользоваться всей инфраструктурной базой и всеми благами, которые уже и так есть на территориях. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/infrastruktura-1895447020.html
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владивосток, владимир кошелев, госдума рф, "дом.рф", дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владивосток, Владимир Кошелев, Госдума РФ, "Дом.РФ", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций

В Госдуме хотят принять проект о законодательном определении агломераций

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о законодательном определении агломераций, принять его планируется в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По его словам, сейчас данный вопрос "находится в детальной проработке". "Мы планируем вносить уже изменения в наше законодательство, уже в эту осеннюю сессию. Совместно "Дом.РФ", с правительством мы разрабатываем законопроект о законодательном определении, что такое агломерация, и в эту осеннюю сессию, я уверен, что мы этот законопроект примем", - сказал Кошелев в видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума.
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Он отметил, что из-за "бумажных границ" у людей возникали сложности с доступом к уже существующим инфраструктурным благам. По его словам, законопроект позволит стереть эти границы и люди, которые живут уже сейчас в сложившихся больших агломерациях, смогут пользоваться всей инфраструктурной базой и всеми благами, которые уже и так есть на территориях.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ВладивостокВладимир КошелевГосдума РФ"Дом.РФ"Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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