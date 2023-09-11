https://ria.ru/20230911/gosduma-1895448735.html

В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций

В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций - РИА Новости, 11.09.2023

В Госдуме хотят принять проект об определении агломераций

В Госдуме разрабатывают законопроект о законодательном определении агломераций, принять его планируется в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:24

2023-09-11T05:24

2023-09-11T05:24

владивосток

владимир кошелев

госдума рф

"дом.рф"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о законодательном определении агломераций, принять его планируется в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, сейчас данный вопрос "находится в детальной проработке". "Мы планируем вносить уже изменения в наше законодательство, уже в эту осеннюю сессию. Совместно "Дом.РФ", с правительством мы разрабатываем законопроект о законодательном определении, что такое агломерация, и в эту осеннюю сессию, я уверен, что мы этот законопроект примем", - сказал Кошелев в видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума. Он отметил, что из-за "бумажных границ" у людей возникали сложности с доступом к уже существующим инфраструктурным благам. По его словам, законопроект позволит стереть эти границы и люди, которые живут уже сейчас в сложившихся больших агломерациях, смогут пользоваться всей инфраструктурной базой и всеми благами, которые уже и так есть на территориях. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/infrastruktura-1895447020.html

https://ria.ru/20230713/krasnoyarsk-1884034739.html

владивосток

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владивосток, владимир кошелев, госдума рф, "дом.рф", дальневосточный федеральный университет, вэф-2023