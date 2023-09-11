https://ria.ru/20230911/gonkong-1895605107.html

В Гонконге за час выпало более ста миллиметров осадков

В Гонконге за час выпало более ста миллиметров осадков - РИА Новости, 11.09.2023

В Гонконге за час выпало более ста миллиметров осадков

Более 100 миллиметров осадков за час выпало в понедельник утром в Гонконге, это привело к затоплению дорог и домов в некоторых районах города, сообщает газета... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:44

2023-09-11T15:44

2023-09-11T15:44

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 100 миллиметров осадков за час выпало в понедельник утром в Гонконге, это привело к затоплению дорог и домов в некоторых районах города, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные службы. Метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила о выпадении более 100 миллиметров осадков утром в понедельник в районе Сайкун в течение часа. Власти опасаются, что это усилит наводнения на этой и соседних территориях. По данным полиции, некоторые участки дорог в городе затоплены. Вода попала в одну из машин, что привело к блокированию движения. Также из-за ливня обрушилась стена одного из домов. По предварительным данным, пострадавших нет. SCMP отмечает, что после сильнейших за почти 140 лет ливней и вызванных ими наводнений 10 школ, а также часть станций метро остаются закрытыми. На прошлой неделе метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, с 23.00 до 00.00 четверга (18.00-19.00 мск) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В результате наводнения погибли два человека, по меньшей мере 110 пострадали.

https://ria.ru/20230907/ulan-ude-1894657149.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, гонконг, китай