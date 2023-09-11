https://ria.ru/20230911/glonass-1895457887.html

АО "ГЛОНАСС" создало конструкторское бюро для новых разработок

АО "ГЛОНАСС" создало конструкторское бюро для новых разработок - РИА Новости, 11.09.2023

АО "ГЛОНАСС" создало конструкторское бюро для новых разработок

АО "ГЛОНАСС" создало собственное конструкторское бюро, которое займется разработками в сфере мониторинга и передачи данных как для государственных нужд, так и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:48

2023-09-11T06:48

2023-09-11T06:48

экономика

россия

владивосток

алексей райкевич

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" создало собственное конструкторское бюро, которое займется разработками в сфере мониторинга и передачи данных как для государственных нужд, так и для применения в различных сферах жизни россиян, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич. "Мы решили создать конструкторское бюро "ГЛОНАСС" как раз для того, чтобы более активно идти в новые разработки. У нас и раньше было подобное подразделение, а теперь мы его расширяем", - рассказал Райкевич. Кроме того, он отметил, что "один из первых проектов КБ "ГЛОНАСС" - спутниковый трекер для мониторинга авиабеспилотников, маломерных судов, коммерческого автотранспорта". "До конца 2023 года АО "ГЛОНАСС" выпустит рабочий прототип трекера, который позволит получать данные от подвижных объектов по российским спутниковым каналам в режиме реального времени на всей территории России и вне зон покрытия сотовой связи. Применение уникальной технологии организации связи позволяет существенно снизить размер спутникового абонентского терминала - до 200 граммов", - рассказал глава компании. По его словам, использование российских каналов связи обеспечит снижение в три раза стоимости подобного сервиса по сравнению с иностранными аналогами вендоров, которые ушли с российского рынка. "Применение технологии АО "ГЛОНАСС" гарантирует технологический и навигационный суверенитет целого ряда отраслей российской экономики и позволит расширить применение технологии мониторинга подвижных объектов вне зависимости от зон покрытия сотовой связью", - заключил Райкевич. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/trekery-1895443141.html

https://ria.ru/20230828/avtomobili-1892592888.html

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экономика, россия, владивосток, алексей райкевич, вэф-2023