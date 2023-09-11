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Рязанский избирком отправил генератор коллегам из Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2023
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14:24 11.09.2023
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Рязанский избирком отправил генератор коллегам из Херсонской области
Рязанский избирком отправил генератор коллегам из Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2023
Рязанский избирком отправил генератор коллегам из Херсонской области
Рязанская избирательная комиссия отправила коллегам из Херсонской области генератор, который помог создать необходимые условия при проведении выборов, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:24
2023-09-11T14:24
надежные люди
херсонская область
рязань
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Рязанская избирательная комиссия отправила коллегам из Херсонской области генератор, который помог создать необходимые условия при проведении выборов, сообщила администрация Рязани в своем телеграм-канале. "Рязанский избирком передал генератор в Горностаевский район. В эти выходные в Херсонской области прошли выборы в областную думу. Из-за атак ВСУ по подстанциям не во всех районах было электричество. Ситуацию в Горностаевском районе спас мощный генератор. Его приобрел для помощи коллегам избирком региона-шефа", - сообщила администрация Рязани. Доставить генератор помогли волонтеры благотворительного фонда "За наших". "Представители местного избиркома поблагодарили рязанцев за помощь", - отмечается в сообщении. Как сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, регион взял шефство над рядом муниципалитетов Херсонской области, помогая с ремонтом объектов, в том числе социальных, созданием многофункциональных центров.
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херсонская область , рязань, рязанская область, павел малков
Надежные люди, Херсонская область , Рязань, Рязанская область, Павел Малков
Рязанский избирком отправил генератор коллегам из Херсонской области

Рязанский избирком отправил генератор в Горностаевский район Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Рязанская избирательная комиссия отправила коллегам из Херсонской области генератор, который помог создать необходимые условия при проведении выборов, сообщила администрация Рязани в своем телеграм-канале.
"Рязанский избирком передал генератор в Горностаевский район. В эти выходные в Херсонской области прошли выборы в областную думу. Из-за атак ВСУ по подстанциям не во всех районах было электричество. Ситуацию в Горностаевском районе спас мощный генератор. Его приобрел для помощи коллегам избирком региона-шефа", - сообщила администрация Рязани.
Доставить генератор помогли волонтеры благотворительного фонда "За наших". "Представители местного избиркома поблагодарили рязанцев за помощь", - отмечается в сообщении.
Как сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, регион взял шефство над рядом муниципалитетов Херсонской области, помогая с ремонтом объектов, в том числе социальных, созданием многофункциональных центров.
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Надежные людиХерсонская областьРязаньРязанская областьПавел Малков
 
 
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