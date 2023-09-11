https://ria.ru/20230911/gaubitsa-1895453576.html
В России началась разработка плавающей гаубицы
В России началась разработка плавающей гаубицы - РИА Новости, 11.09.2023
В России началась разработка плавающей гаубицы
В России по опыту применения артиллерии в ходе специальной военной операции начались работы по созданию плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:08
2023-09-11T06:08
2023-09-11T06:08
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В России по опыту применения артиллерии в ходе специальной военной операции начались работы по созданию плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. В 80-е годы прошлого века в СССР был создан опытный образец плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра на шасси БМП-3, работа получила название "Пат-С". "Тема "Пат-С" - это большой калибр и легкая масса. Изучая, как ведутся сейчас в зоне СВО боевые действия и перемещение техники в рамках этих боевых действий, мы видим, что потребность в легкой машине с гаубицей калибра 152 миллиметра присутствует. Но так как та машина разрабатывалась еще при СССР и под определенные требования заказчика, сейчас их нужно актуализировать, в частности, с точки зрения системы управления огнем", - отметил Хромов. Он сообщил, что "фактически сейчас по "Пат-С" ведутся подготовительные работы - ведется сбор информации и ее анализ с целью подготовки проекта технического задания". Он добавил, что особенностью применения ствольной артиллерии в СВО сегодня является огонь с закрытых позиций на большую дальность с последующей быстрой сменой позиции, чтобы избежать ответного огня. "То, что в Минобороны нам сейчас обозначили, мы должны проанализировать - насколько это можно реализовать с использованием научно-технического задела по теме "Пат-С" и других ОКРов и серийных машин, которые мы выпускаем", - уточнил Хромов. Специалист отметил, что в свое время "Пат-С" не пошла в серию потому, что был подписан договор о сокращении обычных вооружений в Европе. "Тогда по целому ряду перспективных машин работы были свернуты, включая эту артустановку", - сказал он. 2С18 "Пат-С" - опытная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-е годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец. "Пат-С" - первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Также плавает стоящая на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", однако она относится к средним калибрам – 122 миллиметра.
https://ria.ru/20230908/bmp-3-1894874862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Новое оружие России, Безопасность, Россия
В России началась разработка плавающей гаубицы
В России началась разработка плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В России по опыту применения артиллерии в ходе специальной военной операции начались работы по созданию плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.
В 80-е годы прошлого века в СССР был создан опытный образец плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра на шасси БМП-3, работа получила название "Пат-С".
«
"Тема "Пат-С" - это большой калибр и легкая масса. Изучая, как ведутся сейчас в зоне СВО боевые действия и перемещение техники в рамках этих боевых действий, мы видим, что потребность в легкой машине с гаубицей калибра 152 миллиметра присутствует. Но так как та машина разрабатывалась еще при СССР и под определенные требования заказчика, сейчас их нужно актуализировать, в частности, с точки зрения системы управления огнем", - отметил Хромов.
Он сообщил, что "фактически сейчас по "Пат-С" ведутся подготовительные работы - ведется сбор информации и ее анализ с целью подготовки проекта технического задания".
Он добавил, что особенностью применения ствольной артиллерии в СВО сегодня является огонь с закрытых позиций на большую дальность с последующей быстрой сменой позиции, чтобы избежать ответного огня. "То, что в Минобороны нам сейчас обозначили, мы должны проанализировать - насколько это можно реализовать с использованием научно-технического задела по теме "Пат-С" и других ОКРов и серийных машин, которые мы выпускаем", - уточнил Хромов.
Специалист отметил, что в свое время "Пат-С" не пошла в серию потому, что был подписан договор о сокращении обычных вооружений в Европе
. "Тогда по целому ряду перспективных машин работы были свернуты, включая эту артустановку", - сказал он.
2С18 "Пат-С" - опытная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-е годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец.
"Пат-С" - первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Также плавает стоящая на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", однако она относится к средним калибрам – 122 миллиметра.
"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3