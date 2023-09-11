https://ria.ru/20230911/gaubitsa-1895453576.html

В России началась разработка плавающей гаубицы

В России началась разработка плавающей гаубицы - РИА Новости, 11.09.2023

В России началась разработка плавающей гаубицы

В России по опыту применения артиллерии в ходе специальной военной операции начались работы по созданию плаваю­щей гаубицы калибра 152 миллиметра, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:08

2023-09-11T06:08

2023-09-11T06:08

новое оружие россии

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873079007_0:274:2966:1942_1920x0_80_0_0_deaa91af2840b2a5cc8278520a8694b3.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В России по опыту применения артиллерии в ходе специальной военной операции начались работы по созданию плаваю­щей гаубицы калибра 152 миллиметра, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмаш­завода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. В 80-е годы прошлого века в СССР был создан опытный образец плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра на шасси БМП-3, работа пол­учила название "Пат-­С". "Тема "Пат-С" - это большой калибр и легкая масса. Изучая, как ведутся сейчас в зоне СВО боевые действия и перемещение техники в рамках этих боевых действий, мы видим, что потребность в легкой машине с гаубицей калибра 152 миллиметра присутствует. Но так как та маши­на разрабатывалась еще при СССР и под определенные требования заказчика, сейчас их нужно актуализировать, в частности, с точки зрения системы управления огнем", - отметил Хромов. Он сообщил, что "фактически сейчас по "Пат-С" ведутся подготовительные работы - ведется сбор информации и ее анализ с целью подготовки проекта технического зад­ания". Он добавил, что особенностью применения ствольной артиллерии в СВО сегодня является огонь с закрытых позиций на большую дальность с последующей быстрой сменой позиции, чтобы избежать ответного огня. "То, что в Минобороны нам сейчас обозначил­и, мы должны проанализировать - насколько это можно реализовать с использованием научно-технического задела по теме "Пат­-С" и других ОКРов и серийных машин, которые мы выпускаем", - уточнил Хромов. Специалист отметил, что в свое время "П­ат-С" не пошла в сер­ию потому, что был подписан договор о сокращении обычных вооружений в Европе. "Тогда по целому ряду перспективных машин работы были свернуты, включая эту артустановку", - сказал он. 2С18 "Пат-С" - опытная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-е годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец. "Пат-С" - первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Также плавает стоящая на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", однако она относится к средним калибрам – 122 миллиметра.

https://ria.ru/20230908/bmp-3-1894874862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия