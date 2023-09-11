https://ria.ru/20230911/gas-1895631576.html
"Газпрому" продлили ограничение на покупку газа у СП с Wintershall и OMV
"Газпрому" продлили ограничение на покупку газа у СП с Wintershall и OMV - РИА Новости, 11.09.2023
"Газпрому" продлили ограничение на покупку газа у СП с Wintershall и OMV
Президент России Владимир Путин продлил на год, до 1 октября 2024 года, ограничения для "Газпрома" на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:25
2023-09-11T17:25
2023-09-11T18:04
экономика
газпром
omv
wintershall
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владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год, до 1 октября 2024 года, ограничения для "Газпрома" на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вносит изменения в указ "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" от 22 декабря 2022 года.Он дополняется следующим пунктом: "Внести в указ ... изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "до 1 октября 2023 года" словами "до 1 октября 2024 года".Согласно опубликованному в прошлом году указу, газ, закупаемый "Газпромом" у австрийской OMV (совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение) и немецкой Wintetshall Dea (совместно разрабатывают Южно-Русское и Уренгойское месторождения), не может быть дороже регулируемой цены. Указ охватывает поставки газа Южно-Русского месторождения, а также услуги, связанные с добычей газа и газового конденсата, и поставки с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.В конце 2022 года правительство России установило предельную цену газа с Уренгойского (2550 рублей за тысячу кубометров) и Южно-Русского (2390 рублей до входа в магистраль и 5464 рубля после входа в магистраль) месторождений. Предельная цена для газового конденсата с Уренгойского месторождения составляет 16370 рублей за тонну, за услуги, связанные с добычей газа, - 800 рублей за тонну на участке 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, 1600 рублей - на участках 4А и 5А, а за услуги, связанные с добычей газового конденсата, - 1300 рублей за тонну на участке 1А и 5070 рублей - на участках 4А и 5А.Уточнялось, что цены указаны без налога на добавленную стоимость. Предельные цены распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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экономика, газпром, omv, wintershall, россия, владимир путин
Экономика, Газпром, OMV, Wintershall, Россия, Владимир Путин
"Газпрому" продлили ограничение на покупку газа у СП с Wintershall и OMV
Путин продлил запрет для "Газпрома" на покупку газа у СП с Wintershall и OMV
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин продлил на год, до 1 октября 2024 года, ограничения для "Газпрома" на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством, соответствующий указ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в указ "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" от 22 декабря 2022 года.
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Он дополняется следующим пунктом: "Внести в указ ... изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "до 1 октября 2023 года" словами "до 1 октября 2024 года".
Согласно опубликованному в прошлом году указу, газ, закупаемый "Газпромом" у австрийской OMV (совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение) и немецкой Wintetshall Dea (совместно разрабатывают Южно-Русское и Уренгойское месторождения), не может быть дороже регулируемой цены. Указ охватывает поставки газа Южно-Русского месторождения, а также услуги, связанные с добычей газа и газового конденсата, и поставки с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
В конце 2022 года правительство России установило предельную цену газа с Уренгойского (2550 рублей за тысячу кубометров) и Южно-Русского (2390 рублей до входа в магистраль и 5464 рубля после входа в магистраль) месторождений. Предельная цена для газового конденсата с Уренгойского месторождения составляет 16370 рублей за тонну, за услуги, связанные с добычей газа, - 800 рублей за тонну на участке 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, 1600 рублей - на участках 4А и 5А, а за услуги, связанные с добычей газового конденсата, - 1300 рублей за тонну на участке 1А и 5070 рублей - на участках 4А и 5А.
Уточнялось, что цены указаны без налога на добавленную стоимость. Предельные цены распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.
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