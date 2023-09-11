Лимаренко привел аналогию с бомбардировкой Хиросимы из-за воды с "Фукусимы"
Лимаренко привел аналогию с бомбардировкой Хиросимы из-за воды с "Фукусимы"
© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. АЭС "Фукусима-1" в Японии давно надо было выводить из эксплуатации, и сброс воды с нее приводит на ум аналогию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
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"Это американские станции, которые давно пора было вывести из эксплуатации. Когда в Европе началась работа по сокращению атомной энергетики, начали выводить из эксплуатации ряд станций. Это была основа развития новой энергетики. В это же время в Японии продлевали действие станции. Староамериканские станции попали в эту катастрофу. И такая аналогия приходит на ум: в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомное оружие, а в нашем веке - фактически взорвали мирные атомные объекты тоже американцы, а теперь сливают воду в Тихий океан. Надо дружить с Россией больше, и тогда будет больше успехов у японцев", - сказал Лимаренко.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
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