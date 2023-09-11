https://ria.ru/20230911/fukusima-1895457455.html

Лимаренко привел аналогию с бомбардировкой Хиросимы из-за воды с "Фукусимы"

Лимаренко привел аналогию с бомбардировкой Хиросимы из-за воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 11.09.2023

Лимаренко привел аналогию с бомбардировкой Хиросимы из-за воды с "Фукусимы"

АЭС "Фукусима-1" в Японии давно надо было выводить из эксплуатации, и сброс воды с нее приводит на ум аналогию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:44

2023-09-11T06:44

2023-09-11T07:37

общество

валерий лимаренко

япония

хиросима (префектура)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. АЭС "Фукусима-1" в Японии давно надо было выводить из эксплуатации, и сброс воды с нее приводит на ум аналогию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Это американские станции, которые давно пора было вывести из эксплуатации. Когда в Европе началась работа по сокращению атомной энергетики, начали выводить из эксплуатации ряд станций. Это была основа развития новой энергетики. В это же время в Японии продлевали действие станции. Староамериканские станции попали в эту катастрофу. И такая аналогия приходит на ум: в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомное оружие, а в нашем веке - фактически взорвали мирные атомные объекты тоже американцы, а теперь сливают воду в Тихий океан. Надо дружить с Россией больше, и тогда будет больше успехов у японцев", - сказал Лимаренко. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/fukusima-1895453008.html

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общество, валерий лимаренко, япония, хиросима (префектура), вэф-2023