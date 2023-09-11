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Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 11.09.2023
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06:03 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/fukusima-1895453008.html
Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы"
Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 11.09.2023
Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы"
Россия на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" получит преимущество по экспорту рыбы, но японцы как высокотехнологичная нация не должны были... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:03
2023-09-11T06:03
япония
россия
валерий лимаренко
фукусима-1
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Россия на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" получит преимущество по экспорту рыбы, но японцы как высокотехнологичная нация не должны были допускать сброс, это слабость, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Очень горько, что наши соседи - такая культурная высокотехнологичная нация - сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было. И китайцы возмущаются, и корейцы, и возмущаемся мы. Возникает вопрос – как это будет влиять на флору и фауну. В краткосрочной перспективе как будто не замечена радиация в рыбе. Но жить придется долго. И понятно, что где-то это появится. И понятно, что такая великая нация, большая культура не должна так. Они понимают, что делают, люди очень грамотные. Это признак слабости", - сказал Лимаренко. Он отметил, что "третья экономика мира может позволить себе работать с этим по-другому". "А сбрасывать в океан отходы – просто позорище… Самая главная рыба на Тихом океане - российская… Ее покупают и будут покупать во всем мире. Понятное дело, что мы будем получать преимущества (по экспорту) в этой связи. Но дело, которое они делают, это плохое дело – сброс воды", - добавил губернатор Сахалина. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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япония, россия, валерий лимаренко, фукусима-1, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023
Япония, Россия, Валерий Лимаренко, Фукусима-1, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2023
Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы"

Лимаренко: Япония не должна была сбрасывать воду с "Фукусимы", это слабость

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Россия на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" получит преимущество по экспорту рыбы, но японцы как высокотехнологичная нация не должны были допускать сброс, это слабость, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
«
"Очень горько, что наши соседи - такая культурная высокотехнологичная нация - сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было. И китайцы возмущаются, и корейцы, и возмущаемся мы. Возникает вопрос – как это будет влиять на флору и фауну. В краткосрочной перспективе как будто не замечена радиация в рыбе. Но жить придется долго. И понятно, что где-то это появится. И понятно, что такая великая нация, большая культура не должна так. Они понимают, что делают, люди очень грамотные. Это признак слабости", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что "третья экономика мира может позволить себе работать с этим по-другому".
"А сбрасывать в океан отходы – просто позорище… Самая главная рыба на Тихом океане - российская… Ее покупают и будут покупать во всем мире. Понятное дело, что мы будем получать преимущества (по экспорту) в этой связи. Но дело, которое они делают, это плохое дело – сброс воды", - добавил губернатор Сахалина.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Спецпредставитель Иванов указал, что "Фукусима" не затронула воды России
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ЯпонияРоссияВалерий ЛимаренкоФукусима-1Дальневосточный федеральный университетВ миреВЭФ-2023
 
 
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