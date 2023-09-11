https://ria.ru/20230911/fukusima-1895453008.html

Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы"

Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 11.09.2023

Лимаренко осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы"

Россия на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" получит преимущество по экспорту рыбы, но японцы как высокотехнологичная нация не должны были... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:03

2023-09-11T06:03

2023-09-11T06:03

япония

россия

валерий лимаренко

фукусима-1

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891908561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06934b71ab5bae0a38aa017cd583a66a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Россия на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" получит преимущество по экспорту рыбы, но японцы как высокотехнологичная нация не должны были допускать сброс, это слабость, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Очень горько, что наши соседи - такая культурная высокотехнологичная нация - сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было. И китайцы возмущаются, и корейцы, и возмущаемся мы. Возникает вопрос – как это будет влиять на флору и фауну. В краткосрочной перспективе как будто не замечена радиация в рыбе. Но жить придется долго. И понятно, что где-то это появится. И понятно, что такая великая нация, большая культура не должна так. Они понимают, что делают, люди очень грамотные. Это признак слабости", - сказал Лимаренко. Он отметил, что "третья экономика мира может позволить себе работать с этим по-другому". "А сбрасывать в океан отходы – просто позорище… Самая главная рыба на Тихом океане - российская… Ее покупают и будут покупать во всем мире. Понятное дело, что мы будем получать преимущества (по экспорту) в этой связи. Но дело, которое они делают, это плохое дело – сброс воды", - добавил губернатор Сахалина. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/vody-1895445171.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, россия, валерий лимаренко, фукусима-1, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023