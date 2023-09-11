https://ria.ru/20230911/fts-1895451069.html

В ФТС рассказали о главной задаче пунктов пропуска

В ФТС рассказали о главной задаче пунктов пропуска - РИА Новости, 11.09.2023

В ФТС рассказали о главной задаче пунктов пропуска

Основная задача пунктов пропуска - не быть "узким горлышком" на пути движения товаров, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:45

2023-09-11T05:45

2023-09-11T05:45

экономика

дальний восток

россия

владивосток

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Основная задача пунктов пропуска - не быть "узким горлышком" на пути движения товаров, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в рамках сессии "Новая логистика Дальнего Востока - "белый лебедь" экономики России" на ВЭФ. "Какая главная задача для пунктов пропуска? Чтобы они не становились узкими горлышками на пути движения товаров", - сказал Давыдов. Для этого, по его словам, необходимо развивать инфраструктуру. Обсуждая в рамках сессии проблемы развития пунктов пропусков, он также затронул тему современных информационных технологий. Давыдов отметил, что из-за резкой смены транспортных потоков правительство в прошлом году выделило для таможни почти 1000 единиц дополнительной штатной численности, из которых примерно 70% было направлено на Дальний Восток, чтобы обеспечить работу пунктов пропуска. В этом году таможня уже внутри себя, не прося дополнительную численность, перераспределила единицы и направила 200 сотрудников на Дальний Восток, чтобы "обеспечить как раз в первую очередь работу пунктов пропуска". Однако дальше, по словам Давыдова, уже начинаются сложности, так как для сотрудников необходимо создавать определенные условия. "Любое повышение качества технологического проведения наших таможенных операций позволяет нам увеличивать производительность труда и, соответственно, не затыкать людьми огромную потребность в обслуживании логистических потоков", - отметил Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230815/lars-1890285290.html

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экономика, дальний восток, россия, владивосток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023