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Германия выделит Украине еще 20 миллионов евро в качестве гумпомощи
Германия выделит Украине еще 20 миллионов евро в качестве гумпомощи - РИА Новости, 11.09.2023
Германия выделит Украине еще 20 миллионов евро в качестве гумпомощи
Германия выделит Украине еще 20 миллионов евро на неотложные гуманитарные нужды, что доведет общий объем выделенной Берлином гуманитарной помощи Киеву в этом... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:46
2023-09-11T16:46
2023-09-11T16:46
в мире
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германия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Германия выделит Украине еще 20 миллионов евро на неотложные гуманитарные нужды, что доведет общий объем выделенной Берлином гуманитарной помощи Киеву в этом году до 380 миллионов евро, заявила в понедельник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее в понедельник Бербок приехала с ранее не анонсированным визитом на Украину. Это уже четвертый визит немецкого министра с начала специальной военной операции. "Мы поддерживаем Украину в ее подготовке к зиме и увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь еще на 20 миллионов евро", - сказала в ходе визита Бербок, которую цитирует издание Stern, добавив, что общий объем немецкой гуманитарной помощи Украине в этом году составит уже 380 миллионов евро. Кроме того, глава МИД ФРГ заявила, что ведется активная работа по связыванию европейской и украинской энергетических систем, что позволит Украине встать на путь "зеленой трансформации". В качестве примера она также привела проект строительства ветряных электростанций на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
https://ria.ru/20230911/peskov-1895584634.html
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в мире, украина, германия, берлин (город), анналена бербок
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Анналена Бербок
Германия выделит Украине еще 20 миллионов евро в качестве гумпомощи
Бербок: ФРГ выделит Украине еще 20 миллионов евро на гуманитарные нужды
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Германия выделит Украине еще 20 миллионов евро на неотложные гуманитарные нужды, что доведет общий объем выделенной Берлином гуманитарной помощи Киеву в этом году до 380 миллионов евро, заявила в понедельник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Ранее в понедельник Бербок приехала с ранее не анонсированным визитом на Украину. Это уже четвертый визит немецкого министра с начала специальной военной операции.
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"Мы поддерживаем Украину в ее подготовке к зиме и увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь еще на 20 миллионов евро", - сказала в ходе визита Бербок, которую цитирует издание Stern, добавив, что общий объем немецкой гуманитарной помощи Украине в этом году составит уже 380 миллионов евро.
Кроме того, глава МИД ФРГ заявила, что ведется активная работа по связыванию европейской и украинской энергетических систем, что позволит Украине встать на путь "зеленой трансформации". В качестве примера она также привела проект строительства ветряных электростанций на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировали немцев