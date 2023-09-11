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ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке - РИА Новости, 11.09.2023
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13:16 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/finansirovanie-1895547363.html
ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке
ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке - РИА Новости, 11.09.2023
ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке
ВТБ откроет кредитную линию специализированному застройщику "УНР 2020" (ГК "Патрокл") в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса во... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:16
2023-09-11T13:16
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВТБ откроет кредитную линию специализированному застройщику "УНР 2020" (ГК "Патрокл") в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса во Владивостоке, сообщает банк. Соответствующее соглашение подписано на ВЭФ-2023. Застройщик планирует строительство на берегу Амурского залива во Владивостоке комплекса из двух 25-этажных домов общей площадью 35 тысяч квадратных метров. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2027 года. "Обновление жилого фонда, создание современной городской среды позволяют улучшать качество жизни людей и привлекать в регион специалистов. За последние три года объем ввода жилья на территории ДФО вырос вдвое. Лидирующие позиции занимает Приморье, и ВТБ активно содействует застройщикам региона в реализации их проектов. С начала 2023 года мы на четверть нарастили в крае кредитный портфель отрасли жилищного и коммерческого строительства", − приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко на церемонии подписания. В ВТБ напомнили, что портфель финансирования жилстроительства банка в ДФО превышает 8 миллиардов рублей. С начала 2023 года с застройщиками заключены кредитные соглашения на 15 миллиардов рублей.
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втб, владивосток, новости компаний - экономика, вэф-2023
ВТБ, Владивосток, Новости компаний - Экономика, ВЭФ-2023

ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство жилья
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВТБ откроет кредитную линию специализированному застройщику "УНР 2020" (ГК "Патрокл") в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса во Владивостоке, сообщает банк.
Соответствующее соглашение подписано на ВЭФ-2023.
Застройщик планирует строительство на берегу Амурского залива во Владивостоке комплекса из двух 25-этажных домов общей площадью 35 тысяч квадратных метров. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2027 года.
"Обновление жилого фонда, создание современной городской среды позволяют улучшать качество жизни людей и привлекать в регион специалистов. За последние три года объем ввода жилья на территории ДФО вырос вдвое. Лидирующие позиции занимает Приморье, и ВТБ активно содействует застройщикам региона в реализации их проектов. С начала 2023 года мы на четверть нарастили в крае кредитный портфель отрасли жилищного и коммерческого строительства", − приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко на церемонии подписания.
В ВТБ напомнили, что портфель финансирования жилстроительства банка в ДФО превышает 8 миллиардов рублей. С начала 2023 года с застройщиками заключены кредитные соглашения на 15 миллиардов рублей.
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