https://ria.ru/20230911/finansirovanie-1895547363.html

ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке

ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке - РИА Новости, 11.09.2023

ВТБ профинансирует на 3,8 млрд рублей строительство ЖК во Владивостоке

ВТБ откроет кредитную линию специализированному застройщику "УНР 2020" (ГК "Патрокл") в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса во... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:16

2023-09-11T13:16

2023-09-11T13:16

втб

владивосток

новости компаний - экономика

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587977057_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_93e5d6959d4e03d2a0bc6b57f51ac8ca.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВТБ откроет кредитную линию специализированному застройщику "УНР 2020" (ГК "Патрокл") в размере 3,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса во Владивостоке, сообщает банк. Соответствующее соглашение подписано на ВЭФ-2023. Застройщик планирует строительство на берегу Амурского залива во Владивостоке комплекса из двух 25-этажных домов общей площадью 35 тысяч квадратных метров. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2027 года. "Обновление жилого фонда, создание современной городской среды позволяют улучшать качество жизни людей и привлекать в регион специалистов. За последние три года объем ввода жилья на территории ДФО вырос вдвое. Лидирующие позиции занимает Приморье, и ВТБ активно содействует застройщикам региона в реализации их проектов. С начала 2023 года мы на четверть нарастили в крае кредитный портфель отрасли жилищного и коммерческого строительства", − приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко на церемонии подписания. В ВТБ напомнили, что портфель финансирования жилстроительства банка в ДФО превышает 8 миллиардов рублей. С начала 2023 года с застройщиками заключены кредитные соглашения на 15 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230824/vtb-1891968741.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, владивосток, новости компаний - экономика, вэф-2023