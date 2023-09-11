https://ria.ru/20230911/filippiny-1895445716.html
Филиппины могут заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС
Филиппины могут заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС - РИА Новости, 11.09.2023
Филиппины могут заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС
Филиппины рассматривают возможность заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:56
2023-09-11T04:56
2023-09-11T04:56
филиппины
россия
мьянма
игорь байлен (посол филиппин в россии)
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Филиппины рассматривают возможность заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен. "Мы были рады узнать, что на Санкт-Петербургском форуме Мьянма подписала соглашение (меморандум о сотрудничестве - ред.) с Евразийской экономической комиссией. Филиппины также изучают соответствующее предложение. И мы серьезно рассматриваем вопрос о том, чтобы присоединиться к другим нашим коллегами из АСЕАН, чтобы подписать похожее соглашение с ЕАЭС", - сказал Байлен в ходе бизнес-диалога Россия-АСЕАН в рамках ВЭФ-2023. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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филиппины, россия, мьянма, игорь байлен (посол филиппин в россии), евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, в мире
Филиппины, Россия, Мьянма, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, В мире
Филиппины могут заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС
Посол: Филиппины могут заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС