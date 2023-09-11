https://ria.ru/20230911/filatov-1895609364.html

МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска

МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска - РИА Новости, 11.09.2023

МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска

Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:06

2023-09-11T16:06

2023-09-11T16:10

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровск

борис филатов

украина

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В апреле минувшего года СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве к геноциду в отношении Филатова."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Филатова.

https://ria.ru/20230728/sbu-1886999751.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, днепропетровск, борис филатов, украина, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр