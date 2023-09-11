https://ria.ru/20230911/filatov-1895609364.html
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска - РИА Новости, 11.09.2023
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска
Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:06
2023-09-11T16:06
2023-09-11T16:10
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
борис филатов
украина
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/30/1493983021_0:255:4898:3010_1920x0_80_0_0_195e8d2f0ecf5a46654981fedbcd2a6f.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В апреле минувшего года СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве к геноциду в отношении Филатова."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Филатова.
https://ria.ru/20230728/sbu-1886999751.html
россия
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/30/1493983021_273:0:4626:3265_1920x0_80_0_0_98e5a795ce60ec51113bba08b6af998c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровск, борис филатов, украина, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Борис Филатов, Украина, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска Филатова