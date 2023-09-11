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МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 11.09.2023 (обновлено: 16:10 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/filatov-1895609364.html
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска - РИА Новости, 11.09.2023
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска
Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:06
2023-09-11T16:10
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
борис филатов
украина
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В апреле минувшего года СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве к геноциду в отношении Филатова."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Филатова.
https://ria.ru/20230728/sbu-1886999751.html
россия
днепропетровск
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россия, днепропетровск, борис филатов, украина, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Борис Филатов, Украина, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска

МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска Филатова

© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр Днепропетровска Борис Филатов
Мэр Днепропетровска Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр Днепропетровска Борис Филатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
В апреле минувшего года СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве к геноциду в отношении Филатова.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Филатова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровскБорис ФилатовУкраинаПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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