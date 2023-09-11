https://ria.ru/20230911/festival-1895688971.html

Бутман готов увеличить продолжительность джаз-фестиваля в Сочи до семи дней

Бутман готов увеличить продолжительность джаз-фестиваля в Сочи до семи дней - РИА Новости, 11.09.2023

Бутман готов увеличить продолжительность джаз-фестиваля в Сочи до семи дней

Организаторы джазового фестиваля в Сочи готовы проводить мероприятие протяженностью не в три дня, как это было, а неделю, есть предположение, что администрация... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:54

2023-09-11T21:54

2023-09-11T22:08

сочи

игорь бутман

леонид агутин

культура

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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Организаторы джазового фестиваля в Сочи готовы проводить мероприятие протяженностью не в три дня, как это было, а неделю, есть предположение, что администрация Сочи тоже согласится на это, рассказал РИА Новости российский саксофонист, художественный руководитель Sochi Jazz Festival Игорь Бутман. Фестиваль джазовой музыки открылся в Сочи в понедельник. До 17 сентября на сценах Зимнего театра, концертного зала "Фестивальный", а также в Южном Молу пройдут концерты с участием джазовых исполнителей. Программа фестиваля предполагает проведение мастер-классов в Сочинском колледже искусств и в Доме молодежи, а также джазовый парад. "Это очень важно, чтобы многие любители нашей музыки пришли на наши концерты. Мы-то с удовольствием, я уверен, что и у администрации города есть желание проводить этот фестиваль неделю. Ну, во-первых, много приезжают ребят, отличная программа для студентов. Я думаю, что мы попробуем сделать так, чтобы собрать ещё каких-то артистов, которые на конкурсной основе приедут выступать в Сочи на это время", - сказал Бутман. По его словам, пока неизвестно, какая площадка будет выбрана для проведения юбилейного фестиваля в 2024 году. Он добавил, что организаторы не исключают возможности провести фестиваль в горах Красной Поляны. "Мы рассматриваем Красную Поляну… Я думаю, что мы можем рассмотреть, нам надо этот (фестиваль) завершить, и тогда мы посмотрим, есть ли у нас силы на это, какой-то интерес, надо сделать так, чтобы это имело смысл", - пояснил Бутман. О необходимости фестиваля джаза, в свою очередь, высказалась заместитель главы мэра Сочи Елена Канюк, отметив, что музыкальное событие приходится по нраву как туристам, так и жителям города, поэтому вошло в традицию. С её слов, мэрия курорта попросила Бутмана провести фестиваль на протяжении недели, чтобы максимальное количество людей были вовлечены в культурную жизнь города. Говоря о динамике продаж, организаторы фестиваля рассказали РИА Новости, что на открытие были проданы все билеты, 15 и 16 сентября еще есть места, а вот на гала-концерт, который состоится в концертном зале "Фестивальный" с участием Леонида Агутина, свободных мест почти не осталось. Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20230619/butman-1878361123.html

https://ria.ru/20230302/muzyka-1855399739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, игорь бутман, леонид агутин