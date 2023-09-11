https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895529612.html

Еврокомиссия понизила прогноз по экономическому росту в ЕС и еврозоне

Еврокомиссия понизила прогноз по экономическому росту в ЕС и еврозоне - РИА Новости, 11.09.2023

Еврокомиссия понизила прогноз по экономическому росту в ЕС и еврозоне

Европейская комиссия (ЕК) в опубликованном в понедельник летнем экономическом прогнозе понизила оценку роста ВВП Евросоюза в 2023 году до 0,8% с 1%, а в 2024... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:06

2023-09-11T12:06

2023-09-11T12:26

экономика

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) в опубликованном в понедельник летнем экономическом прогнозе понизила оценку роста ВВП Евросоюза в 2023 году до 0,8% с 1%, а в 2024 году - до 1,4% с 1,7%, говорится в пресс-релизе ЕК. "Экономика ЕС продолжает расти, хотя и меньшими темпами. Прогноз пересматривает в сторону понижения темпы роста экономики ЕС до 0,8% в 2023 году с 1% в весеннем прогнозе, и до 1,4% в 2024 году с 1,7%", - указывается в документе. ЕК также понизила прогноз по темпам роста в еврозоне до 0,8% в 2023 году (с 1,1%) и до 1,3% в 2024 году (с 1,6%). В Еврокомиссии также констатировали продолжающийся рост цен на товары и услуги и низкий уровень потребления. "Слабость внутреннего спроса, в частности потребления, показывает, что высокие и все еще растущие потребительские цены на большинство товаров и услуг наносят более серьезное негативное влияние, чем ожидалось в весеннем прогнозе", - указывается в пресс-релизе. В ЕК также отметили, что рынок труда ЕС демонстрирует стабильность с "рекордно низким уровнем безработицы, продолжающимся расширением занятости и ростом заработной платы".

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, еврокомиссия, евросоюз