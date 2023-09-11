https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895508139.html
Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом
Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 11.09.2023
Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом
Для России было бы лучше временно приостановить дипломатические отношения со странами Евросоюза, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:02
2023-09-11T11:02
2023-09-11T13:03
россия
евросоюз
экономика
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Для России было бы лучше временно приостановить дипломатические отношения со странами Евросоюза, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале."Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно)", — написал Медведев.Он пояснил, что посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями, подобное решение Москвы заставит европейских политиков задуматься.Таким образом Россия должна отреагировать на тот факт, что руководители ЕС прямо "сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта".На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например смартфоны.По словам Медведева, это решение принято не для наказания "преступного агрессивного режима в Кремле", а чтобы плюнуть в лицо каждому гражданину России.
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, экономика, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Экономика, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России
Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом
Медведев предложил временно приостановить дипотношения России с ЕС