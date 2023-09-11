Рейтинг@Mail.ru
Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
09:22 11.09.2023 (обновлено: 10:48 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/evro-1895480968.html
Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября
Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября - РИА Новости, 11.09.2023
Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября
Рубль заметно укрепляется на Московской бирже в первой половине понедельника благодаря высоким нефтяных ценам и заявлению помощника президента РФ Максима... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:22
2023-09-11T10:48
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819029907_0:276:3050:1992_1920x0_80_0_0_a2fbbf3181020ac9b2fa4b4f11b0b0b2.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рубль заметно укрепляется на Московской бирже в первой половине понедельника благодаря высоким нефтяных ценам и заявлению помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден, доллар торгуется чуть дешевле 97 рублей, а евро - чуть ниже 104 рублей, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск снижается на 94 копейки, до 96,85 рубля, юаня - на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро - на 82 копейки, до 103,98 рубля."Мы рассчитываем на развитие фазы укрепления рубля на этой неделе. Способствовать этому будут, по нашему мнению, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти (Brent удерживается выше 90 долларов за баррель - на максимумах с ноября прошлого года...), позволяющее рассчитывать на дальнейшую активизацию продаж со стороны экспортеров", - говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent тем временем стабилен и находится на уровне 90,67 доллара за баррель."Дополнительной новостной поддержкой рублю сегодня выступают заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты", - дополняет он.Другими причинами для укрепления рубля Локтюхов считает ожидания ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября, а также расширение интервенций на валютном рынке с четверга и перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, способных охладить спекулятивный спрос на валюту."Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 рублей, в котором он находился в конце августа, уже сегодня-завтра. Сценарий ухода курса доллара в район 90 рублей к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке", - заключает эксперт.
https://ria.ru/20230911/rubl-1895493970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819029907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b955488f2a4c2f55e0d0a3e00e86bc72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия
Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

Курс евро на Московской бирже опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Знак евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рубль заметно укрепляется на Московской бирже в первой половине понедельника благодаря высоким нефтяных ценам и заявлению помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден, доллар торгуется чуть дешевле 97 рублей, а евро - чуть ниже 104 рублей, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск снижается на 94 копейки, до 96,85 рубля, юаня - на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро - на 82 копейки, до 103,98 рубля.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Пик ослабления рубля пройден, заявил Орешкин
10:10
"Мы рассчитываем на развитие фазы укрепления рубля на этой неделе. Способствовать этому будут, по нашему мнению, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти (Brent удерживается выше 90 долларов за баррель - на максимумах с ноября прошлого года...), позволяющее рассчитывать на дальнейшую активизацию продаж со стороны экспортеров", - говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent тем временем стабилен и находится на уровне 90,67 доллара за баррель.
"Дополнительной новостной поддержкой рублю сегодня выступают заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты", - дополняет он.
Другими причинами для укрепления рубля Локтюхов считает ожидания ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября, а также расширение интервенций на валютном рынке с четверга и перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, способных охладить спекулятивный спрос на валюту.
"Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 рублей, в котором он находился в конце августа, уже сегодня-завтра. Сценарий ухода курса доллара в район 90 рублей к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке", - заключает эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала