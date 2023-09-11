https://ria.ru/20230911/evro-1895480968.html

Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября - РИА Новости, 11.09.2023

Курс евро опустился до 104 рублей впервые с 1 сентября

Рубль заметно укрепляется на Московской бирже в первой половине понедельника благодаря высоким нефтяных ценам и заявлению помощника президента РФ Максима... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:22

2023-09-11T09:22

2023-09-11T10:48

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рубль заметно укрепляется на Московской бирже в первой половине понедельника благодаря высоким нефтяных ценам и заявлению помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден, доллар торгуется чуть дешевле 97 рублей, а евро - чуть ниже 104 рублей, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск снижается на 94 копейки, до 96,85 рубля, юаня - на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро - на 82 копейки, до 103,98 рубля."Мы рассчитываем на развитие фазы укрепления рубля на этой неделе. Способствовать этому будут, по нашему мнению, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти (Brent удерживается выше 90 долларов за баррель - на максимумах с ноября прошлого года...), позволяющее рассчитывать на дальнейшую активизацию продаж со стороны экспортеров", - говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent тем временем стабилен и находится на уровне 90,67 доллара за баррель."Дополнительной новостной поддержкой рублю сегодня выступают заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты", - дополняет он.Другими причинами для укрепления рубля Локтюхов считает ожидания ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября, а также расширение интервенций на валютном рынке с четверга и перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, способных охладить спекулятивный спрос на валюту."Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 рублей, в котором он находился в конце августа, уже сегодня-завтра. Сценарий ухода курса доллара в район 90 рублей к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке", - заключает эксперт.

https://ria.ru/20230911/rubl-1895493970.html

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экономика, московская биржа, россия