https://ria.ru/20230911/estoniya-1895525855.html

Эстония оставила в силе решение о высылке организатора "Бессмертного полка"

Эстония оставила в силе решение о высылке организатора "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.09.2023

Эстония оставила в силе решение о высылке организатора "Бессмертного полка"

Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу одного из организаторов "Бессмертного полка" Алексея Есакова, который добивался отмены... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:46

2023-09-11T11:46

2023-09-11T11:47

эстония

россия

в мире

бессмертный полк

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу одного из организаторов "Бессмертного полка" Алексея Есакова, который добивался отмены решения о своей депортации в Россию, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR. "Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу Есакова на его депортацию, что означает окончательный проигрыш в споре с властями республики. В октябре 2022 год, жалобу Есакова отклонил административный суд, а летом 2023 года это решение оставил без изменений и окружной суд", - говорится в сообщении. В поданной в суд жалобе Есаков требовал отменить решение департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован. Также в решении PPA содержалось предписание немедленно покинуть Эстонию. Кроме того, Есакову был наложен пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. В мае прошлого года он был выслан в Россию. По оценке Полиции безопасности (КаПо), Алексей Есаков в течение многих лет "публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду, он также оправдывал российскую агрессию против Украины". Алексей Есаков - гражданин Российской Федерации, член правления НКО "Российские соотечественники Европы". Сейчас он проживает в России.

https://ria.ru/20230510/zakharova-1870841530.html

https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html

эстония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, россия, в мире, бессмертный полк