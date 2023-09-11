https://ria.ru/20230911/estoniya-1895525855.html
Эстония оставила в силе решение о высылке организатора "Бессмертного полка"
Эстония оставила в силе решение о высылке организатора "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.09.2023
Эстония оставила в силе решение о высылке организатора "Бессмертного полка"
Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу одного из организаторов "Бессмертного полка" Алексея Есакова, который добивался отмены... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:46
2023-09-11T11:46
2023-09-11T11:47
эстония
россия
в мире
бессмертный полк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689599_0:99:3068:1825_1920x0_80_0_0_5a0e232c16dfd5c04815dff77a571f29.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу одного из организаторов "Бессмертного полка" Алексея Есакова, который добивался отмены решения о своей депортации в Россию, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR. "Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу Есакова на его депортацию, что означает окончательный проигрыш в споре с властями республики. В октябре 2022 год, жалобу Есакова отклонил административный суд, а летом 2023 года это решение оставил без изменений и окружной суд", - говорится в сообщении. В поданной в суд жалобе Есаков требовал отменить решение департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован. Также в решении PPA содержалось предписание немедленно покинуть Эстонию. Кроме того, Есакову был наложен пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. В мае прошлого года он был выслан в Россию. По оценке Полиции безопасности (КаПо), Алексей Есаков в течение многих лет "публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду, он также оправдывал российскую агрессию против Украины". Алексей Есаков - гражданин Российской Федерации, член правления НКО "Российские соотечественники Европы". Сейчас он проживает в России.
https://ria.ru/20230510/zakharova-1870841530.html
https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689599_515:0:3068:1914_1920x0_80_0_0_63d97920c2d3ce26e2fec281e9d1555e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, в мире, бессмертный полк
Эстония, Россия, В мире, Бессмертный полк
Эстония оставила в силе решение о высылке организатора "Бессмертного полка"
Эстония отклонила кассацию организатора "Бессмертного полка" на высылку в Россию
ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу одного из организаторов "Бессмертного полка" Алексея Есакова, который добивался отмены решения о своей депортации в Россию, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR.
"Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу Есакова на его депортацию, что означает окончательный проигрыш в споре с властями республики. В октябре 2022 год, жалобу Есакова отклонил административный суд, а летом 2023 года это решение оставил без изменений и окружной суд", - говорится в сообщении.
Захарова назвала ограничения для "Бессмертного полка" в Берлине позором
В поданной в суд жалобе Есаков требовал отменить решение департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован. Также в решении PPA содержалось предписание немедленно покинуть Эстонию. Кроме того, Есакову был наложен пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. В мае прошлого года он был выслан в Россию.
По оценке Полиции безопасности (КаПо), Алексей Есаков в течение многих лет "публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду, он также оправдывал российскую агрессию против Украины".
Алексей Есаков - гражданин Российской Федерации, член правления НКО "Российские соотечественники Европы". Сейчас он проживает в России.
В Эстонии заявили о "дне позора" из-за "русских шпионов"