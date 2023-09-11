https://ria.ru/20230911/es-1895564305.html

ЕК разрешила странам ЕС не конфисковать личные вещи российских туристов

ЕК разрешила странам ЕС не конфисковать личные вещи российских туристов - РИА Новости, 11.09.2023

ЕК разрешила странам ЕС не конфисковать личные вещи российских туристов

В Европейской комиссии заявили, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан России, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:40

2023-09-11T13:40

2023-09-11T22:03

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. В Европейской комиссии заявили, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан России, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри."Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо все принимать во внимание. Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций. Следует это принимать во внимание", — сказал он.Однако, по его словам, это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, к примеру автомобилях. Он напомнил, что в соответствии с последними пояснениями ЕК, въезд на личном автотранспорте, зарегистрированном в России, запрещен.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего", распространяются также на личный автотранспорт граждан России, имеющий российские регистрационные номера, — и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях.При этом приложение к санкциям, на которое сослались в ЕК в подтверждение запрета на ввоз автомобилей, включает сотни наименований запрещенных к импорту в ЕС из России товаров, в том числе предметы одежды и обуви, средства гигиены и косметики, чемоданы и многое другое. Это быстро породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи вплоть до шампуней и туалетной бумаги.Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, санкции в отношении россии, новости - туризм, туризм