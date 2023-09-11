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СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной" - РИА Новости, 11.09.2023
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12:29 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/es-1895535517.html
СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной"
СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной" - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной"
В ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной", сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:29
2023-09-11T12:29
в мире
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
евросоюз
politico
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной", сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата. Согласно изданию, отчеты Европейской комиссии о прогрессе стран-кандидатов в члены ЕС в выполнении условий для вступления в блок, скорее всего, будут представлены позднее запланированного, в частности, на фоне изучения происходящего на Украине. По словам дипломата, в ЕС хотят дать Киеву позитивный знак, но предложение Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения может послать "ложный сигнал". Дипломат также добавил, что Украина - это "очень коррумпированная страна". В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о выполнении Украиной условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. В документе утверждается, что Киев якобы достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией. В конце августа в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий приравнять коррупцию к госизмене. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной"

Politico: западный дипломат назвал Украину очень коррумпированной страной

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Верховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Верховная рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной", сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата.
Согласно изданию, отчеты Европейской комиссии о прогрессе стран-кандидатов в члены ЕС в выполнении условий для вступления в блок, скорее всего, будут представлены позднее запланированного, в частности, на фоне изучения происходящего на Украине.
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По словам дипломата, в ЕС хотят дать Киеву позитивный знак, но предложение Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения может послать "ложный сигнал". Дипломат также добавил, что Украина - это "очень коррумпированная страна".
В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о выполнении Украиной условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. В документе утверждается, что Киев якобы достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией.
В конце августа в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий приравнять коррупцию к госизмене. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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