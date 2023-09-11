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СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной"

СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной" - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: в ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной"

В ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной", сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:29

2023-09-11T12:29

2023-09-11T12:29

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еврокомиссия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В ЕС назвали Украину "очень коррумпированной страной", сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата. Согласно изданию, отчеты Европейской комиссии о прогрессе стран-кандидатов в члены ЕС в выполнении условий для вступления в блок, скорее всего, будут представлены позднее запланированного, в частности, на фоне изучения происходящего на Украине. По словам дипломата, в ЕС хотят дать Киеву позитивный знак, но предложение Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения может послать "ложный сигнал". Дипломат также добавил, что Украина - это "очень коррумпированная страна". В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о выполнении Украиной условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. В документе утверждается, что Киев якобы достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией. В конце августа в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий приравнять коррупцию к госизмене. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20230907/zerno-1894762307.html

https://ria.ru/20230904/pomosch-1894039070.html

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в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, politico, еврокомиссия