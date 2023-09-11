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Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов - РИА Новости, 11.09.2023
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06:55 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/eksport-1895459086.html
Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов
Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов - РИА Новости, 11.09.2023
Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов
Список экспортеров топлива из РФ пока не финальный, в правительстве находится документ о подходах и критериях, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:55
2023-09-11T06:55
экономика
россия
владивосток
николай шульгинов
дальневосточный федеральный университет
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Список экспортеров топлива из РФ пока не финальный, в правительстве находится документ о подходах и критериях, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ. На вопрос, решено ли уже ли, кто войдет в список экспортеров топлива, министр ответил: "Он пока не финальный. Документ, который находится в правительстве, он про подходы и критерии". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, дальневосточный федеральный университет, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Дальневосточный федеральный университет, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ВЭФ-2023
Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов

Шульгинов: список экспортеров топлива из России пока не финальный

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Список экспортеров топлива из РФ пока не финальный, в правительстве находится документ о подходах и критериях, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.
На вопрос, решено ли уже ли, кто войдет в список экспортеров топлива, министр ответил: "Он пока не финальный. Документ, который находится в правительстве, он про подходы и критерии".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Измельченный уголь - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Минэнерго рассказали про рост экспорта угля
05:17
 
ЭкономикаРоссияВладивостокНиколай ШульгиновДальневосточный федеральный университетМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВЭФ-2023
 
 
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