https://ria.ru/20230911/eksport-1895459086.html

Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов

Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов - РИА Новости, 11.09.2023

Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов

Список экспортеров топлива из РФ пока не финальный, в правительстве находится документ о подходах и критериях, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:55

2023-09-11T06:55

2023-09-11T06:55

экономика

россия

владивосток

николай шульгинов

дальневосточный федеральный университет

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Список экспортеров топлива из РФ пока не финальный, в правительстве находится документ о подходах и критериях, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ. На вопрос, решено ли уже ли, кто войдет в список экспортеров топлива, министр ответил: "Он пока не финальный. Документ, который находится в правительстве, он про подходы и критерии". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, дальневосточный федеральный университет, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023