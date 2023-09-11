https://ria.ru/20230911/ekonomika-1895456693.html
На ВЭФ заявили о развороте российской экономики
На ВЭФ заявили о развороте российской экономики - РИА Новости, 11.09.2023
На ВЭФ заявили о развороте российской экономики
Разворот российской экономики, торговли и инвестиций в сторону Востока, Юга и Африки уже происходит, и главные интересы РФ ближайшие десятилетия будут именно... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:38
2023-09-11T06:38
2023-09-11T06:38
экономика
россия
африка
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Разворот российской экономики, торговли и инвестиций в сторону Востока, Юга и Африки уже происходит, и главные интересы РФ ближайшие десятилетия будут именно там, заявил РИА Новости генеральный директор, "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на ВЭФ-2023. "Разворот на Восток точно случается, и понятно, что это есть отражение просто более широкого тренда глобальной экономики. Основные центры экономического роста на ближайшие десятилетия будут находиться на Востоке. Мы видим это и по прогнозам роста населения, и по прогнозам развития мегаполисов. Ключевые города, ключевые центры потребления всего мира глобально-экономической системы будут находиться на Востоке", - сказал Сергиенко. Он уточнил, что речь идет не только о Востоке, но и глобальном Юге и Африке. "Мы движемся по этой повестке пока все еще медленно", - признал глава "Яков и партнеры". "Нам требуется большее количество потребления. Нас, условно, 150 миллионов населения в России. Для многих рынков требуется 300 миллионов, для части рынков даже 500 миллионов населения, чтобы чувствовать себя опорно, комфортно, как игрок глобального уровня. Особенно это касается тех вещей, где мы сейчас хотим восстановить свое присутствие. Тяжелое машиностроение, энергетическое машиностроение, транспортное машиностроение", - пояснил Сергиенко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Африка, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
На ВЭФ заявили о развороте российской экономики
"Яков и партнеры": российская экономика разворачивается на Юг и Восток
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Разворот российской экономики, торговли и инвестиций в сторону Востока, Юга и Африки уже происходит, и главные интересы РФ ближайшие десятилетия будут именно там, заявил РИА Новости генеральный директор, "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на ВЭФ-2023.
«
"Разворот на Восток точно случается, и понятно, что это есть отражение просто более широкого тренда глобальной экономики. Основные центры экономического роста на ближайшие десятилетия будут находиться на Востоке. Мы видим это и по прогнозам роста населения, и по прогнозам развития мегаполисов. Ключевые города, ключевые центры потребления всего мира глобально-экономической системы будут находиться на Востоке", - сказал Сергиенко.
Он уточнил, что речь идет не только о Востоке, но и глобальном Юге и Африке. "Мы движемся по этой повестке пока все еще медленно", - признал глава "Яков и партнеры".
"Нам требуется большее количество потребления. Нас, условно, 150 миллионов населения в России. Для многих рынков требуется 300 миллионов, для части рынков даже 500 миллионов населения, чтобы чувствовать себя опорно, комфортно, как игрок глобального уровня. Особенно это касается тех вещей, где мы сейчас хотим восстановить свое присутствие. Тяжелое машиностроение, энергетическое машиностроение, транспортное машиностроение", - пояснил Сергиенко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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