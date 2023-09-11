https://ria.ru/20230911/eda-1895671418.html

Суд выявит нарушения у изготовителя еды, которой отравились в Петербурге

Суд выявит нарушения у изготовителя еды, которой отравились в Петербурге - РИА Новости, 11.09.2023

Суд выявит нарушения у изготовителя еды, которой отравились в Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении компании "Грин Бокс" - изготовителя готовой еды, которая,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:26

2023-09-11T19:26

2023-09-11T19:27

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении компании "Грин Бокс" - изготовителя готовой еды, которая, предположительно, вызвала массовое отравление покупателей, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. Приостановлена деятельность компании "Грин Бокс", на площадках которой выявлены грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В субботу число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом возросло до 69, в воскресенье – до 171, в понедельник – до 248. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщило, что после массового отравления жителей Петербурга возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Приморский районный суд… зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения - ред.) в отношении АО "Грин Бокс"... К производству материалы пока не приняты, переданы судье", - говорится в сообщении. Согласно протоколу Роспотребнадзора, компании вменяются некачественная уборка, наличие тараканов и мух, отсутствие маркировки и бактерицидного оборудования в цехах упаковки, а также доставка продукции в грязной таре. Ряд сотрудников, согласно протоколу, допущены до работы без медицинских книжек. Также предприятие оказалось не оснащено достаточным набором средств для реализации технологического процесса. Как пояснил представитель "Грин Бокс", в компании проводится служебное расследование, по итогам которого все нарушения предполагается устранить в кратчайший срок, отмечают в судебной пресс-службе. Как информировало ранее городское управление Роспотребнадзора, у 28 заболевших после покупки продукции "Грин Бокс" обнаружена Salmonella. В стационарах города в настоящее время остается 129 человек, в том числе два ребенка. В субботу компания "Грин Бокс" отмечала, что кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точная причина массового отравления еще не установлена. Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.

https://ria.ru/20230911/otravlenie-1895641965.html

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)