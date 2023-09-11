https://ria.ru/20230911/dzerzhinskiy-1895438912.html

Опубликованы документы о роли Дзержинского в борьбе с беспризорностью

Опубликованы документы о роли Дзержинского в борьбе с беспризорностью - РИА Новости, 11.09.2023

Опубликованы документы о роли Дзержинского в борьбе с беспризорностью

ФСБ РФ опубликовала архивные документы, рассказывающие о большом вкладе создателя и первого руководителя отечественных органов государственной безопасности... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:32

2023-09-11T03:32

2023-09-11T03:40

общество

болшево

россия

рсфср

феликс дзержинский

фсб

гпу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151229/93/1512299335_0:0:1835:1033_1920x0_80_0_0_3e7509f7ef57dbac5d56f6e1ae1b4afb.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала архивные документы, рассказывающие о большом вкладе создателя и первого руководителя отечественных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского в борьбу с детской беспризорностью в Советской России. В понедельник отмечается очередная годовщина со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877-1926). Вскоре после Октябрьской революции Дзержинский стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года для обеспечения безопасности советского государства и общества. Огромное количество (по разным данным, к началу 1921 года – от 4,5 до 7 миллионов) беспризорных, не имевших постоянного места жительства детей стало для России тяжелым последствием Первой мировой и Гражданской войн. Молодое советское государство приняло на себя ответственность за судьбу обездоленных детей. Для решения проблемы беспризорности 27 января 1921 года при Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК), высшем законодательном, распорядительном и контролирующим органе РСФСР, была учреждена межведомственная комиссия по улучшению жизни детей (Деткомиссия при ВЦИК), главой которой по совместительству назначили Дзержинского. В тот же день Дзержинский подписал приказ №23 "О работе органов ВЧК по улучшению жизни беспризорных детей", поставивший перед чекистами задачи по поиску беспризорников на вокзалах и в поездах, по организации их питания и размещения в детских домах, приютах, детских садах и яслях, санаториях и т.п., по контролю за деятельностью руководства детских учреждений во избежание злоупотреблений и нарушений прав малолетних граждан и многие другие. Фотокопию этого приказа сейчас публикует ФСБ. Работа чекистов заключалась в спасении детей от голода и нищеты, предоставлении им возможности получить помимо крыши над головой качественное медицинское обслуживание и полноценное образование. Речь, по сути, шла о будущем страны. Особняки – для детских домов Уже в начале февраля 1921 года чекисты начали активный поиск беспризорников по всей стране. И выяснилось, что существовавшей на то время в РСФСР системе социальной защиты детей сложно справиться с огромным наплывом новых опекаемых, которых нужно было помыть, накормить, одеть, нередко – вылечить и где-то разместить. Чекистские органы не остались в стороне от этих забот, и 29 сентября 1921 года вышел приказ ВЧК №323 "Об оказании помощи детским учреждениям", в котором отмечалось, что "детские учреждения поставлены в особо тяжелое положение в жилищном отношении": "Некоторые помещения, занимаемые детскими учреждениями, не соответствуют своему назначению. Рост детских интернатов, необходимость развития их сети вызывает, с другой стороны, необходимость подыскания новых помещений. Между тем бывшие школьные здания заняты различными ведомствами". Фотокопия этого приказа также опубликована сейчас. Приказ предписывал органам ВЧК на местах "оказывать всяческое содействие местным уполномоченным по улучшению жизни детей"; "срочно очистить детские учреждения от проживающих в них лиц, ничего общего не имеющих с детучреждениями"; "принять меры к недопущению уплотнения детучреждений"; "ни в коем случае не допускать возвращения или передачи в арендное использование бывших частновладельческих помещений, занятых ныне детучреждениями". По распоряжению Дзержинского для размещения детей стали передавать оставшиеся без хозяев особняки и загородные дачи. Например, под детскую больницу был отдан отремонтированный дом, предназначавшийся для Особого отдела Тамбовской ЧК. Благодаря решению комиссии новые детские учреждения появились на территории всей страны. Так, в городе Вятка (ныне Киров) был открылся детский дом имени Дзержинского. Большое участие в судьбе вчерашних беспризорников принимали начальник Вятского управления ВЧК-ОГПУ Александр Ремишевский с супругой, с 1921 года работавшие в Вятке. Была создана специальная комиссия сотрудников ОГПУ во главе с Анной Бехтеревой, следившей за организацией питания детдомовцев. Посещая ребят, чекисты вели среди них и воспитательную работу. В детском доме большое внимание отводилось обучению детей различным ремеслам, занятиям художественной самодеятельностью, вскоре появился пионерский отряд. Чекисты отдавали детям часть своей зарплаты. В протоколе собрания членов ячейки коммунистов Вятского губернского отдела ГПУ от 1 сентября 1922 года постановлялось "Дет. дом оставить в ведении и иждивении сотрудников Губотдела ГПУ, отчислив 2% из жалования сотрудников Губотдела ГПУ, а также из всего прочего денежного довольствия (суточных, премиальных), внеся 2-дневный продовольственной паек". Чекисты продолжали принимать участие в судьбах воспитанников и после того, как детские дома передавались в ведение губернских отделов народного образования. Об этом свидетельствует протокол "шефной комиссии детдома имени Дзержинского" от 1 октября 1921 года – он тоже публикуется сейчас. Деткомиссия при ВЦИК также создала целую систему лечебно-профилактических медицинских пунктов и специальных поездов. Так называемые "лечебно-питательные поезда" означали жизнь для детей везде, где они останавливались - на вокзалах крупных городов, узловых станциях и разъездах, вокруг которых находились многочисленные деревни. В скромно обустроенных вагонах каждый день кормились 25 тысяч голодных ребятишек. Хлеб выпекали тут же в поездах. Эти поезда были одной из первых мер помощи голодающим в Советской России. Труд вместо уголовщины Помимо решения вопросов социального обеспечения, беспризорников необходимо было вырвать их из рук уголовного мира, пользовавшегося беззащитностью, неопытностью и бедственным положением детей для вовлечения их в свою преступностью деятельность. Речь шла о перевоспитании и возвращении в общество огромного количества малолетних преступников. Чекисты предложили кардинально новый способ работы с такими детьми, предусматривавший привлечение их к общественно-полезному труду, дающий возможность обучиться востребованной профессии и найти место в жизни. О том, как из малолетних правонарушителей-беспризорников воспитывали настоящих граждан своей страны, рассказывали в своих популярных книгах знаменитый подвижник-педагог Антон Макаренко и один из воспитанников "Школы имени Достоевского" ("Республика ШКИД") Леонид Пантелеев. Одна из трудовых коммун для беспризорников была создана 18 августа 1924 года приказом ОГПУ в подмосковном Болшево. Заведующим коммуной назначили опытнейшего педагога Федора Мелихова. Прототипом Болшевской коммуны стала Первая трудовая детская коммуна имени Розы Люксембург. Из этого учреждения Мелихова перевели в Болшево, привезли первых воспитанников, также оттуда заимствововали принципы воспитания малолетних правонарушителей. Здесь детям было предоставлено право выбора, с их мнением считались. При первых же попытках возвратиться к прежнему образу жизни внимание ребят отвлекали на более интересные и значимые вещи – в благоустройство своего дома, на чтение книг. Из приведенного ФСБ доклада члена комиссии отдела народного образования Замоскворецкого Совета рабочих и крестьянских депутатов о работе "1-й Трудовой детской коммуны имени Розы Люксембург" видно, каким образом там перевоспитывали детей. В Болшево малолетние правонарушители могли получить профессию. Ребята шили обувь, занимались слесарным делом, изготавливали коньки, работали на трикотажном производстве. "Коммуна начала свою работу почти на пустом месте, и изо дня в день впитывая все новые, новые кадры, развивая свою производственно- воспитательную деятельность, выросла в фабричный городок спортинвентаря", - отмечалось в том же приказе ОГПУ от 22 июня 1931 года "О досрочном выполнении промфинплана Трудкоммуны №1". Постепенно такого рода коммуны стали появляться в каждом уголке страны. Так, под Харьковом сотрудники органов безопасности организовали детскую трудовую коммуну ОГПУ имени Дзержинского. Руководил коммуной Антон Макаренко. Созданный на территории коммуны в 1932 году завод электроинструментов выпускал электросверлилки "ФД-1". Здесь был запущен в производство знаменитый фотоаппарат ФЭД ("Феликс Эдмундович Дзержинский"). По мнению специалистов, именно этот фотоаппарат стал прототипом немецкой "Лейки". После 1935 года Макаренко перевели в Главное управление НКВД Украины, где он руководил работой 12 трудовых колоний для несовершеннолетних. "Воспитанники детских домов и коммун с уважением и трепетом относились к своим наставникам и учителям. Последним удалось, казалось бы, невозможное – растопить сердца разочаровавшихся в жизни, зачастую озлобленных детей, вселив в них веру и надежду. Людям, которые могли оказаться на самом дне, наряду с едой и ночлегом, дали воспитание, образование, возможность трудиться и быть полноправным членом общества", - отмечает Центр общественных связей ФСБ. Многие из тех, кто таким образом получил "путевку в жизнь", стали выдающимися учеными, деятелями культуры, спортсменами, военными. Бывшие беспризорники стали одними из тех, кто наиболее яростно дрался на полях Великой Отечественной войны, указывают историки. По мнению специалистов, эти люди, среди которых и Герои Советского Союза, сражались прежде всего за государство, их спасшее, воспитавшее и давшее возможность состояться как личностям. В войну им поручались секретные задания по линии органов госбезопасности. Например, как следует из текстов рассекреченных архивных документов ФСБ, опубликованных в начале 2000-х годов в сборнике "Лубянка в дни битвы за Москву", осенью 1941 года в прошлом "неблагополучный элемент" готовился уничтожать немецких офицеров в столице в том случае, если бы гитлеровцы заняли Москву. Речь шла о группе "Лихие", состоявшей из бывших воспитанников Болшевской трудкоммуны, а до этого уголовников. Члены группы должны были разными способами убивать нацистов.

https://ria.ru/20210331/pismo-1603645811.html

https://ria.ru/20211205/trest-1762219071.html

https://ria.ru/20230422/fotoarkhiv-1866882162.html

https://ria.ru/20230206/foto-1849973568.html

https://ria.ru/20180829/1508312532.html

https://ria.ru/20180725/1508314248.html

https://ria.ru/20180118/1512506979.html

болшево

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, болшево, россия, рсфср, феликс дзержинский, фсб, гпу