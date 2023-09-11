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Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
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20:20 11.09.2023 (обновлено: 20:37 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/dtp-1895678659.html
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:20
2023-09-11T20:37
происшествия
владислав бердичевский
днр
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донецк
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский."Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами", — рассказал собеседник агентства.Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. На месте гибели Дубового были рассыпаны цветы.Бердичевский уточнил, что автомобиль совершил наезд на корреспондента, когда он подходил к дому.
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происшествия, владислав бердичевский, днр, дтп, донецк, донецкая народная республика
Происшествия, Владислав Бердичевский, ДНР, ДТП, Донецк, Донецкая Народная Республика
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Депутат Бердичевский сообщил о гибели военкора Дубового в ДТП в Донецке

© Страница Геннадия Дубового во VkontaktaВоенкор Геннадий Дубовой
Военкор Геннадий Дубовой
© Страница Геннадия Дубового во Vkontakta
Военкор Геннадий Дубовой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
"Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами", — рассказал собеседник агентства.
Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. На месте гибели Дубового были рассыпаны цветы.
Бердичевский уточнил, что автомобиль совершил наезд на корреспондента, когда он подходил к дому.
 
ПроисшествияВладислав БердичевскийДНРДТПДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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