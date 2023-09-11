https://ria.ru/20230911/dtp-1895609996.html
В Саратовской области произошло смертельное ДТП
В Саратовской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 11.09.2023
В Саратовской области произошло смертельное ДТП
Три легковых автомобиля столкнулись в Хвалынском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще один пострадал, сообщили в региональном... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:07
2023-09-11T16:07
2023-09-11T16:07
происшествия
саратовская область
хвалынский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись в Хвалынском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще один пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД. "По предварительным данным, в 14.50 (13.50 мск) произошло столкновение автомобиля "Приора" под управлением мужчины 2000 года рождения, Toyota Auris под управлением мужчины 1957 года рождения и Kia Sportage под управлением женщины 1974 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажирка 2003 года рождения из "Приоры" погибли, водитель Kia Sportage погибла. Пассажирка Kia 19 лет доставлена в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин уточнил в своем телеграм-канале, что ДТП произошло на территории Саратовской области на границе с Ульяновской областью.
https://ria.ru/20230909/dtp-1895227059.html
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происшествия, саратовская область, хвалынский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Хвалынский район, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области произошло смертельное ДТП
В ДТП в Хвалынском районе Саратовской области погибли три человека