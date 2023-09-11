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В ДТП на Кубани пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 11.09.2023
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10:02 11.09.2023 (обновлено: 10:33 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/dtp-1895492006.html
В ДТП на Кубани пострадали двенадцать человек
В ДТП на Кубани пострадали двенадцать человек - РИА Новости, 11.09.2023
В ДТП на Кубани пострадали двенадцать человек
Двенадцать человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с участием грузовика и пассажирской газели в Динском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:02
2023-09-11T10:33
происшествия
динской район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Двенадцать человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с участием грузовика и пассажирской газели в Динском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Авария произошла в ночь на понедельник на 22-м километре трассы М-4 "Дон" в Динском районе Краснодарского края. В ДТП столкнулись пассажирская газель и грузовой автомобиль. В результате аварии пострадали 12 человек, в том числе трое детей", - рассказали в надзорном ведомстве. По данным краевого ГУ МЧС, всего было госпитализировано 10 человек (из них три ребенка). Пострадавшие доставлены в ЦРБ Динского района и лечебные учреждения Краснодара. Движение на автодороге не перекрывалось. Регулируется сотрудниками ГИБДД.Установлено, что в понедельник около 00.20 53-летний водитель грузового авто "Рено" столкнулся с впереди идущем автомобилем "Газель". При этом, по данным полиции, предварительно пострадали 7 пассажиров автомобиля "Газель", включая троих детей, добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20230909/dtp-1895227059.html
динской район
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происшествия, динской район, краснодарский край
Происшествия, Динской район, Краснодарский край
В ДТП на Кубани пострадали двенадцать человек

На Кубани двенадцать человек пострадали в ДТП с газелью и грузовиком

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Двенадцать человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с участием грузовика и пассажирской газели в Динском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Авария произошла в ночь на понедельник на 22-м километре трассы М-4 "Дон" в Динском районе Краснодарского края. В ДТП столкнулись пассажирская газель и грузовой автомобиль. В результате аварии пострадали 12 человек, в том числе трое детей", - рассказали в надзорном ведомстве.
По данным краевого ГУ МЧС, всего было госпитализировано 10 человек (из них три ребенка). Пострадавшие доставлены в ЦРБ Динского района и лечебные учреждения Краснодара. Движение на автодороге не перекрывалось. Регулируется сотрудниками ГИБДД.
Установлено, что в понедельник около 00.20 53-летний водитель грузового авто "Рено" столкнулся с впереди идущем автомобилем "Газель". При этом, по данным полиции, предварительно пострадали 7 пассажиров автомобиля "Газель", включая троих детей, добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
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