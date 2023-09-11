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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/donetsk-1895552741.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили в понедельник по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:16
2023-09-11T13:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…12.40 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, по данным ведомства, с 12.00 по 12.20 украинские военные выпустили семнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и три снаряда – по Ясиноватскому району республики. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 6 кассетных снарядов по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…12.40 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, по данным ведомства, с 12.00 по 12.20 украинские военные выпустили семнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и три снаряда – по Ясиноватскому району республики.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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