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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили в понедельник по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:16

2023-09-11T13:16

2023-09-11T13:16

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…12.40 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, по данным ведомства, с 12.00 по 12.20 украинские военные выпустили семнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и три снаряда – по Ясиноватскому району республики. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины