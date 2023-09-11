Умер британский ученый, работавший над клонированием овцы Долли
Scottish Sun: ученый Уилмут, клонировавший овцу Долли, умер в возрасте 79 лет
© AP Photo / MICHAEL PROBSTШотландский ученый Иэн Уилмут
© AP Photo / MICHAEL PROBST
Шотландский ученый Иэн Уилмут. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Шотландский ученый Иэн Уилмут, который руководил рабочей группой, создавшей в 1996 году первое клонированное млекопитающее - овечку Долли, умер в возрасте 79 лет, сообщает издание Scottish Sun со ссылкой на заявление Эдинбургского университета.
"Мы глубоко опечалены известием о кончине профессора сэра Иэна Уилмута", - приводит издание заявление университета, в котором ученый работал вплоть до выхода на пенсию в 2012 году.
© AP Photo / AnonymousСемимесячная овечка Долли в окружении репортеров в Институте Рослина. 1997 год
Семимесячная овечка Долли в окружении репортеров в Институте Рослина. 1997 год
© AP Photo / Anonymous
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© Фото : University of NottinghamКлоны овечки Долли, родившиеся в 2007 году
Клоны овечки Долли, родившиеся в 2007 году
© Фото : University of Nottingham
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Семимесячная овечка Долли в окружении репортеров в Институте Рослина. 1997 год
© AP Photo / Anonymous
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Клоны овечки Долли, родившиеся в 2007 году
© Фото : University of Nottingham
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Отмечается, что ученому было 79 лет.
Профессор Уилмут имел степени в области биологии, медицины и генетики. В 1995 году он возглавил усилия института Рослина по разработке методов клонирования или переноса ядра, которые можно было бы использовать для создания генетически модифицированных овец. Это привело к рождению первого клонированного млекопитающего - овечки Долли в 1996 году. Затем в 1997 году родилась Полли, первое млекопитающее, которое было одновременно и клонировано, и генетически модифицировано.