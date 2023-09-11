https://ria.ru/20230911/dolli-1895600198.html

Умер британский ученый, работавший над клонированием овцы Долли

Умер британский ученый, работавший над клонированием овцы Долли - РИА Новости, 11.09.2023

Умер британский ученый, работавший над клонированием овцы Долли

Шотландский ученый Иэн Уилмут, который руководил рабочей группой, создавшей в 1996 году первое клонированное млекопитающее - овечку Долли, умер в возрасте 79... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:26

2023-09-11T15:26

2023-09-11T15:47

эдинбургский университет

в мире

наука

великобритания

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Шотландский ученый Иэн Уилмут, который руководил рабочей группой, создавшей в 1996 году первое клонированное млекопитающее - овечку Долли, умер в возрасте 79 лет, сообщает издание Scottish Sun со ссылкой на заявление Эдинбургского университета. "Мы глубоко опечалены известием о кончине профессора сэра Иэна Уилмута", - приводит издание заявление университета, в котором ученый работал вплоть до выхода на пенсию в 2012 году. Отмечается, что ученому было 79 лет. Профессор Уилмут имел степени в области биологии, медицины и генетики. В 1995 году он возглавил усилия института Рослина по разработке методов клонирования или переноса ядра, которые можно было бы использовать для создания генетически модифицированных овец. Это привело к рождению первого клонированного млекопитающего - овечки Долли в 1996 году. Затем в 1997 году родилась Полли, первое млекопитающее, которое было одновременно и клонировано, и генетически модифицировано.

https://ria.ru/20230907/nauka-1894545161.html

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эдинбургский университет, в мире, наука, великобритания