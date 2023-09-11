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Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:44 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/dnr-1895427122.html
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:44
2023-09-11T00:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На горловском 21 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 244 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
https://ria.ru/20230910/obstrel-1895383675.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Происшествия
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 244 боеприпасов по территории ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На горловском 21 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 244 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
При обстреле ВСУ Макеевки в ДНР пострадал мирный житель
Вчера, 18:55
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаПроисшествия
 
 
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