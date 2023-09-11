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Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы
Увеличены интервалы движения на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:45
2023-09-11T19:45
2023-09-11T19:50
москва
департамент транспорта г. москвы
метро
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Увеличены интервалы движения на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов", - говорится в сообщении.
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москва, департамент транспорта г. москвы, метро
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Метро
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы
Дептранс: увеличены интервалы движения на Люблинско-Дмитровской линии