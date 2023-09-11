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Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
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19:45 11.09.2023 (обновлено: 19:50 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/deptrans-1895674394.html
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы
Увеличены интервалы движения на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:45
2023-09-11T19:50
москва
департамент транспорта г. москвы
метро
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Увеличены интервалы движения на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов", - говорится в сообщении.
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москва, департамент транспорта г. москвы, метро
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Метро
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы

Дептранс: увеличены интервалы движения на Люблинско-Дмитровской линии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПассажиры на эскалаторе
Пассажиры на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пассажиры на эскалаторе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Увеличены интервалы движения на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов", - говорится в сообщении.
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