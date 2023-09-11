https://ria.ru/20230911/delo-1895678959.html

В Дагестане завели дело после гибели фотографа при падении бетонной плиты

В Дагестане завели дело после гибели фотографа при падении бетонной плиты - РИА Новости, 11.09.2023

В Дагестане завели дело после гибели фотографа при падении бетонной плиты

Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Дагестане по факту смерти женщины-фотографа из Новосибирска при падении бетонной стены, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:27

2023-09-11T20:27

2023-09-11T20:39

происшествия

новосибирск

буйнакский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Дагестане по факту смерти женщины-фотографа из Новосибирска при падении бетонной стены, сообщает СУ СК по Дагестану. Днем в понедельник в МЧС информировали, что один человек погиб, еще один пострадал при падении бетонной плиты в районе Чиркейской ГЭС. Позже МВД республики заявил, что в результате трагедии в селе Чиркей Буйнакского района погибла 23-летняя жительница Новосибирска, а 26-летний житель города Великие Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Погибшая и пострадавший являются фотографами, приехавшими в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад. "По факту обрушения подпорной стены, повлекшего смерть женщины в селе Чиркей Буйнакского района Республики Дагестан, возбуждено уголовное дело. Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет. По информации регионального СУСК, обстоятельства и характер гибели женщины дают основание полагать, что есть признаки состава преступления в действиях лиц, возводивших стену, а также тех, кто организовал туристические услуги на территории базы отдыха.

https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html

новосибирск

буйнакский район

россия

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происшествия, новосибирск, буйнакский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)