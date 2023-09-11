https://ria.ru/20230911/deg-1895435691.html

Эксперты ожидают расширения практики ДЭГ

Эксперты ожидают расширения практики ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперты ожидают расширения практики ДЭГ

Практика электронного голосования в России будет расширяться, совершенствоваться, но очное голосование сохранится, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:51

2023-09-11T02:51

2023-09-11T02:51

политика

технологии

москва

александр брод

олег матвейчев

михаил давыдов

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Практика электронного голосования в России будет расширяться, совершенствоваться, но очное голосование сохранится, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов сообщал, что нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах, не зарегистрировано. "В Москве все уже электронно. К сожалению, это войдет в привычку, потому что этот элемент некой мобилизации людей, а именно встреч (друг с другом), был важным компонентом ритуала выборов. Но тем не менее это (ДЭГ) имеет место быть", - сказал РИА Новости политолог Борис Межуев. Говоря о будущем голосования, эксперт предположил, что оно будет полностью электронным в том случае, когда выборы будут предельно конкурентными. "Этот вопрос, конечно, будет выплывать, как в США. И споры будут, и конфликты, но если почувствуют, что им нравится волеизъявление выражать электронным образом, то инерция может победить. Я бы предпочел смешанный вариант, мне кажется, это более правильно", - добавил он. Президент Независимого общественного мониторинга (НОМ), член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил небольшое количество нарушений на прошедших выборах, "значительно меньше, чем в прошлые годы". По его словам, здесь сработало несколько факторов. "В частности, это консолидация общества в условиях спецоперации, очень серьезная работа по подготовке выборов со стороны избирательной системы и крайне тщательный общественный контроль", - сказал он РИА Новости. "Конечно, нарушения были, но каких-то серьезных срывов, сбоев не было", - отметил эксперт. В будущем, полагает он, возможно более активное использование ДЭГ. Но при этом бездумно расширять практику использования дистанционного голосования не стоит. Отвечая на вопрос агентства, будет ли использоваться многодневное голосование на выборах президенты, Брод пояснил, что это "будет решение ЦИК". При этом эксперт назвал такую практику популярной у избирателей. Заведующий кафедрой челябинского госуниверситета, кандидат политических наук Василий Зорин в свою очередь отметил, что вряд ли ДЭГ в будущем вытеснит обычное голосование, потому что всегда для любого человека важно иметь выбор, иметь возможность самому определиться. "Вряд ли имеет смысл говорить всерьез о том, чтобы отказываться от какой-то классической модели. Соотношение избирателей, которые пользуются одной технологии к другой, оно будет меняться. ДЭГ - это удобно, быстро. Дает избирателям возможность выбора, как когда и с какого устройства проводить голосование. Думаю, полностью он не вытеснит классическое традиционное голосование. Доля избирателей, голосующих через ДЭГ, будет увеличиваться", - сказал эксперт РИА Новости. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Олег Матвейчев обратил внимание на то, что Москва - в этом смысле первопроходец электронного голосования. "Регион, где ДЭГ несколько раз используется. В этом году десять регионов впервые проводили (такое) голосование. В Москве люди уже привыкли к электронному голосованию", - сказал он РИА Новости. Матвейчев отметил, что в столице живет большое количество молодых людей, людей, которые постоянно пользуются интернетом, по его словам, столица - чемпион по количеству смартфонов на душу населения, здесь люди просто живут в веб-сети, поэтому "логично, что электронное голосование в Москве будет популярным".

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895412634.html

https://ria.ru/20230910/klyuch-1895393793.html

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политика, технологии, москва, александр брод, олег матвейчев, михаил давыдов, единый день голосования в россии — 2023