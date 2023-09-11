https://ria.ru/20230911/debosh-1895526938.html

Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Москву

Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Москву - РИА Новости, 11.09.2023

Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Москву

Один из пассажиров на рейсе Бангкок – Москва был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; после посадки дебошир был передан сотрудникам... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:52

2023-09-11T11:52

2023-09-11T11:52

москва

бангкок

таиланд

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Один из пассажиров на рейсе Бангкок – Москва был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; после посадки дебошир был передан сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". "Во время выполнения рейса SU273 Бангкок - Москва от 10.09.2023 одним из пассажиров были грубо нарушены правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания экипажа. В целях нейтрализации угрозы безопасности полета в отношении данного пассажира бортпроводники применили средства сдерживания", - отмечает пресс-служба "Аэрофлота". После посадки в пункте назначения пассажир был передан сотрудникам правоохранительных органов, уточняет перевозчик.

https://ria.ru/20230824/delo-1891902743.html

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бангкок

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, бангкок, таиланд, аэрофлот, происшествия