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Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Москву
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Москву - РИА Новости, 11.09.2023
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Москву
Один из пассажиров на рейсе Бангкок – Москва был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; после посадки дебошир был передан сотрудникам... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:52
2023-09-11T11:52
2023-09-11T11:52
москва
бангкок
таиланд
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Один из пассажиров на рейсе Бангкок – Москва был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; после посадки дебошир был передан сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". "Во время выполнения рейса SU273 Бангкок - Москва от 10.09.2023 одним из пассажиров были грубо нарушены правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания экипажа. В целях нейтрализации угрозы безопасности полета в отношении данного пассажира бортпроводники применили средства сдерживания", - отмечает пресс-служба "Аэрофлота". После посадки в пункте назначения пассажир был передан сотрудникам правоохранительных органов, уточняет перевозчик.
https://ria.ru/20230824/delo-1891902743.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, бангкок, таиланд, аэрофлот, происшествия
Москва, Бангкок, Таиланд, Аэрофлот, Происшествия
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Таиланда в Москву
Пьяный мужчина устроил дебош на рейсе, следовавшем из Таиланда в Москву
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Один из пассажиров на рейсе Бангкок – Москва был пьян, не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался; после посадки дебошир был передан сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".
"Во время выполнения рейса SU273 Бангкок - Москва от 10.09.2023 одним из пассажиров были грубо нарушены правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания экипажа. В целях нейтрализации угрозы безопасности полета в отношении данного пассажира бортпроводники применили средства сдерживания", - отмечает пресс-служба "Аэрофлота".
После посадки в пункте назначения пассажир был передан сотрудникам правоохранительных органов, уточняет перевозчик.
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