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DDOS-атаки не повлияли на онлайн-голосование, заявил председатель ТИК ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2023
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12:05 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/ddos-1895529324.html
DDOS-атаки не повлияли на онлайн-голосование, заявил председатель ТИК ДЭГ
DDOS-атаки не повлияли на онлайн-голосование, заявил председатель ТИК ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2023
DDOS-атаки не повлияли на онлайн-голосование, заявил председатель ТИК ДЭГ
DDOS-атаки не смогли оказать воздействие на систему дистанционного электронного голосования, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:05
2023-09-11T12:05
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. DDOS-атаки не смогли оказать воздействие на систему дистанционного электронного голосования, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. "Вчера Элла Александровна (Памфилова, глава ЦИК РФ) озвучивала цифру порядка 30 тысяч кибер-атак (совершено на систему ДЭГ). В основном это атаки на попытку отказа в доступе, так называемые DDOS-атаки, их цель - это перегрузить систему так, чтобы она начала отказывать в выдаче бюллетеней избирателям или еще хуже - в приеме бюллетеней избирателей", - сказал Артамонов на брифинге в Общественной палате РФ. По его словам, атаки никакого воздействия на систему ДЭГ оказать не смогли. На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
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политика, технологии, россия, москва, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Технологии, Россия, Москва, Единый день голосования в России — 2023
DDOS-атаки не повлияли на онлайн-голосование, заявил председатель ТИК ДЭГ

ТИК ДЭГ: DDOS-атаки не смогли оказать воздействия на электронное голосование

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. DDOS-атаки не смогли оказать воздействие на систему дистанционного электронного голосования, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.
"Вчера Элла Александровна (Памфилова, глава ЦИК РФ) озвучивала цифру порядка 30 тысяч кибер-атак (совершено на систему ДЭГ). В основном это атаки на попытку отказа в доступе, так называемые DDOS-атаки, их цель - это перегрузить систему так, чтобы она начала отказывать в выдаче бюллетеней избирателям или еще хуже - в приеме бюллетеней избирателей", - сказал Артамонов на брифинге в Общественной палате РФ.
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По его словам, атаки никакого воздействия на систему ДЭГ оказать не смогли.
На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
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