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СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных - РИА Новости, 11.09.2023
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17:54 11.09.2023 (обновлено: 17:55 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/dannye-1895637780.html
СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных
СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных
Бывший унтер-офицер Военно-морских сил США, против которой велось расследование в связи с предполагаемой публикацией в Telegram разведданных, завела новые... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:54
2023-09-11T17:55
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бывший унтер-офицер Военно-морских сил США, против которой велось расследование в связи с предполагаемой публикацией в Telegram разведданных, завела новые аккаунты на YouTube и в соцсети Х (бывший Twitter), сообщает газета Daily Mail. В апреле этого года газета Wall Street Journal сообщала, что Федеральное бюро расследований (ФБР) инициировало расследование в отношении бывшего унтер-офицера Военно-морских сил США, подозреваемой в связях с Telegram-каналом, который якобы опубликовал несколько засекреченных военных документов. Речь шла о Саре Билс, которая служила на военно-морской авиабазе США до ноября прошлого года. Утверждается, что она являлась администратором англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, который, предположительно, распространял в интернете американские разведданные. Как сообщается, предыдущие каналы в Twitter и YouTube были удалены, и теперь ее проекты носят название "DD Geopolitics". В них она освещает международные события и критикует нынешнее положение дел в США. "Ветеран ВМС США… вернулась в Интернет, несмотря на расследование минюста США в связи с ее размещением утекших файлов разведки Пентагона по Украине", - передает издание.
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96
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сша, в мире, youtube
США, В мире, YouTube
СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных

DM: обвиняемая в сливе данных экс-офицер ВМС США завела аккаунты в соцсетях

© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Fotolia / Picture-Factory
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бывший унтер-офицер Военно-морских сил США, против которой велось расследование в связи с предполагаемой публикацией в Telegram разведданных, завела новые аккаунты на YouTube и в соцсети Х (бывший Twitter), сообщает газета Daily Mail.
В апреле этого года газета Wall Street Journal сообщала, что Федеральное бюро расследований (ФБР) инициировало расследование в отношении бывшего унтер-офицера Военно-морских сил США, подозреваемой в связях с Telegram-каналом, который якобы опубликовал несколько засекреченных военных документов. Речь шла о Саре Билс, которая служила на военно-морской авиабазе США до ноября прошлого года. Утверждается, что она являлась администратором англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, который, предположительно, распространял в интернете американские разведданные.
Как сообщается, предыдущие каналы в Twitter и YouTube были удалены, и теперь ее проекты носят название "DD Geopolitics". В них она освещает международные события и критикует нынешнее положение дел в США.
"Ветеран ВМС США… вернулась в Интернет, несмотря на расследование минюста США в связи с ее размещением утекших файлов разведки Пентагона по Украине", - передает издание.
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