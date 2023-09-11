https://ria.ru/20230911/dannye-1895637780.html

СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных

СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ раскрыли подробности об офицере ВМС США, обвиняемой в сливе данных

Бывший унтер-офицер Военно-морских сил США, против которой велось расследование в связи с предполагаемой публикацией в Telegram разведданных, завела новые... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:54

2023-09-11T17:54

2023-09-11T17:55

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бывший унтер-офицер Военно-морских сил США, против которой велось расследование в связи с предполагаемой публикацией в Telegram разведданных, завела новые аккаунты на YouTube и в соцсети Х (бывший Twitter), сообщает газета Daily Mail. В апреле этого года газета Wall Street Journal сообщала, что Федеральное бюро расследований (ФБР) инициировало расследование в отношении бывшего унтер-офицера Военно-морских сил США, подозреваемой в связях с Telegram-каналом, который якобы опубликовал несколько засекреченных военных документов. Речь шла о Саре Билс, которая служила на военно-морской авиабазе США до ноября прошлого года. Утверждается, что она являлась администратором англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, который, предположительно, распространял в интернете американские разведданные. Как сообщается, предыдущие каналы в Twitter и YouTube были удалены, и теперь ее проекты носят название "DD Geopolitics". В них она освещает международные события и критикует нынешнее положение дел в США. "Ветеран ВМС США… вернулась в Интернет, несмотря на расследование минюста США в связи с ее размещением утекших файлов разведки Пентагона по Украине", - передает издание.

https://ria.ru/20230417/dannye-1865943960.html

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сша, в мире, youtube