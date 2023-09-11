https://ria.ru/20230911/byudzhet-1895517852.html

Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП

Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП - РИА Новости, 11.09.2023

Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП

Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:25

2023-09-11T11:25

2023-09-11T11:32

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", - заявил он. Силуанов подчеркнул, что бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. "Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила", - добавил министр. Он также отметил, что динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года. Дефицит бюджета за восемь месяцев составил 2,361 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, сообщал на прошлой неделе Минфин. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,3% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

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антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия