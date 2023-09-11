Рейтинг@Mail.ru
Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 11.09.2023 (обновлено: 11:32 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/byudzhet-1895517852.html
Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП
Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП - РИА Новости, 11.09.2023
Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП
Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:25
2023-09-11T11:32
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", - заявил он. Силуанов подчеркнул, что бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. "Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила", - добавил министр. Он также отметил, что динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года. Дефицит бюджета за восемь месяцев составил 2,361 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, сообщал на прошлой неделе Минфин. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,3% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_402:0:3015:1960_1920x0_80_0_0_47e408fefc79ddfa7c7915f20004bf3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия
Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия
Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП

Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета России с дефицитом на уровне в 2% ВВП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«
"Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", - заявил он.
Силуанов подчеркнул, что бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. "Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила", - добавил министр.
Он также отметил, что динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года.
Дефицит бюджета за восемь месяцев составил 2,361 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, сообщал на прошлой неделе Минфин. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,3% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Мишустин оценил рост нефтегазовых доходов бюджета России
8 сентября, 14:04
 
Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала