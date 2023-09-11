https://ria.ru/20230911/byudzhet-1895462712.html
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет - РИА Новости, 11.09.2023
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:20
2023-09-11T07:20
2023-09-11T07:20
экономика
владивосток
виктор евтухов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев были включены необходимость продажи активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов. "С Decathlon сделка закрыта, прошла через правкомиссию (правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - ред.) два месяца назад. Платеж в бюджет мы получили, это для нас самое главное", - заявил он, комментируя ход сделки. Он добавил, что компания-покупатель уже в этом году обещает открыть магазины в России. В конце июля Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои магазины в России, а документы по продаже активов были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По его словам, они были рассмотрены, а "сделка одобрена". Речь шла о 36 объектах (35 магазинов и склад), а покупателем выступила российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. В августе источник в Минпромторге рассказывал РИА Новости, что сделка по продаже магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://realty.ria.ru/20230721/magaziny-1885564961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, виктор евтухов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Виктор Евтухов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет
Минпромторг: платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев были включены необходимость продажи активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.
Эксперты оценили магазины Decathlon в России в сумму до 13 млрд рублей
"С Decathlon сделка закрыта, прошла через правкомиссию (правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - ред.) два месяца назад. Платеж в бюджет мы получили, это для нас самое главное", - заявил он, комментируя ход сделки.
Он добавил, что компания-покупатель уже в этом году обещает открыть магазины в России.
В конце июля Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои магазины в России, а документы по продаже активов были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По его словам, они были рассмотрены, а "сделка одобрена".
Речь шла о 36 объектах (35 магазинов и склад), а покупателем выступила российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. В августе источник в Минпромторге рассказывал РИА Новости, что сделка по продаже магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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