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Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет - РИА Новости, 11.09.2023
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07:20 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/byudzhet-1895462712.html
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет - РИА Новости, 11.09.2023
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:20
2023-09-11T07:20
экономика
владивосток
виктор евтухов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев были включены необходимость продажи активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов. "С Decathlon сделка закрыта, прошла через правкомиссию (правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - ред.) два месяца назад. Платеж в бюджет мы получили, это для нас самое главное", - заявил он, комментируя ход сделки. Он добавил, что компания-покупатель уже в этом году обещает открыть магазины в России. В конце июля Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои магазины в России, а документы по продаже активов были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По его словам, они были рассмотрены, а "сделка одобрена". Речь шла о 36 объектах (35 магазинов и склад), а покупателем выступила российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. В августе источник в Минпромторге рассказывал РИА Новости, что сделка по продаже магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, владивосток, виктор евтухов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Виктор Евтухов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет

Минпромторг: платеж от продажи российского бизнеса Decathlon поступил в бюджет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМагазин Decathlon
Магазин Decathlon - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Магазин Decathlon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев были включены необходимость продажи активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.
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"С Decathlon сделка закрыта, прошла через правкомиссию (правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - ред.) два месяца назад. Платеж в бюджет мы получили, это для нас самое главное", - заявил он, комментируя ход сделки.
Он добавил, что компания-покупатель уже в этом году обещает открыть магазины в России.
В конце июля Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои магазины в России, а документы по продаже активов были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По его словам, они были рассмотрены, а "сделка одобрена".
Речь шла о 36 объектах (35 магазинов и склад), а покупателем выступила российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. В августе источник в Минпромторге рассказывал РИА Новости, что сделка по продаже магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаВладивостокВиктор ЕвтуховДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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