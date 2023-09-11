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Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
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13:27 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/boeviki-1895556670.html
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков
Тема выдачи Турцией военнопленных националистической бригады "Азов"* Украине не обсуждалась на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:27
2023-09-11T13:27
украина
турция
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Тема выдачи Турцией военнопленных националистической бригады "Азов"* Украине не обсуждалась на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК. Переговоры президентов стран прошли в начале сентября в Сочи. "Нет, эта тема даже не обсуждалась во время последних переговоров Путина с Эрдоганом", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация.
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украина, турция, дмитрий песков
Украина, Турция, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков

Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали тему выдачи военнопленных "Азова" Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Тема выдачи Турцией военнопленных националистической бригады "Азов"* Украине не обсуждалась на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК.
Переговоры президентов стран прошли в начале сентября в Сочи.
"Нет, эта тема даже не обсуждалась во время последних переговоров Путина с Эрдоганом", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
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УкраинаТурцияДмитрий Песков
 
 
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