https://ria.ru/20230911/boeviki-1895556670.html
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков
Тема выдачи Турцией военнопленных националистической бригады "Азов"* Украине не обсуждалась на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:27
2023-09-11T13:27
2023-09-11T13:27
украина
турция
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Тема выдачи Турцией военнопленных националистической бригады "Азов"* Украине не обсуждалась на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК. Переговоры президентов стран прошли в начале сентября в Сочи. "Нет, эта тема даже не обсуждалась во время последних переговоров Путина с Эрдоганом", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230712/azov-1883676912.html
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украина, турция, дмитрий песков
Украина, Турция, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков
Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали тему выдачи военнопленных "Азова" Украине