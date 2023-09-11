https://ria.ru/20230911/boeviki-1895556670.html

Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков

Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Путин и Эрдоган не обсуждали выдачу боевиков "Азова"* Киеву, заявил Песков

Тема выдачи Турцией военнопленных националистической бригады "Азов"* Украине не обсуждалась на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:27

2023-09-11T13:27

2023-09-11T13:27

украина

турция

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Тема выдачи Турцией военнопленных националистической бригады "Азов"* Украине не обсуждалась на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК. Переговоры президентов стран прошли в начале сентября в Сочи. "Нет, эта тема даже не обсуждалась во время последних переговоров Путина с Эрдоганом", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230712/azov-1883676912.html

украина

турция

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украина, турция, дмитрий песков