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Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку - РИА Новости, 11.09.2023
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04:25 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/blagodarnost-1895443838.html
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку - РИА Новости, 11.09.2023
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку
Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:25
2023-09-11T04:25
политика
россия
айсен николаев
единый день голосования в россии — 2023
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ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев. Ранее сообщалось, что Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов по данным ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов. "Вот и завершились важнейшие для нашей республики выборы. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в голосовании! Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, ведь люди оценивают дела, которые сделаны на посту главы крупнейшего региона страны. Спасибо всем, кто снова поддержал меня!" - сказал Николаев. За пост главы Якутии боролись четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ) и Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Выборы длились три дня - с 8 по 10 сентября. 28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) он победил с результатом 71,40% голосов.
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политика, россия, айсен николаев, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Айсен Николаев, Единый день голосования в России — 2023
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку

Действующий глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев.
Ранее сообщалось, что Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов по данным ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов.
"Вот и завершились важнейшие для нашей республики выборы. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в голосовании! Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, ведь люди оценивают дела, которые сделаны на посту главы крупнейшего региона страны. Спасибо всем, кто снова поддержал меня!" - сказал Николаев.
За пост главы Якутии боролись четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ) и Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Выборы длились три дня - с 8 по 10 сентября.
28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) он победил с результатом 71,40% голосов.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаРоссияАйсен НиколаевЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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