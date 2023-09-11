https://ria.ru/20230911/blagodarnost-1895443838.html

Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку

Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку - РИА Новости, 11.09.2023

Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку

Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:25

2023-09-11T04:25

2023-09-11T04:25

политика

россия

айсен николаев

единый день голосования в россии — 2023

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ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев. Ранее сообщалось, что Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов по данным ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов. "Вот и завершились важнейшие для нашей республики выборы. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в голосовании! Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, ведь люди оценивают дела, которые сделаны на посту главы крупнейшего региона страны. Спасибо всем, кто снова поддержал меня!" - сказал Николаев. За пост главы Якутии боролись четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ) и Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Выборы длились три дня - с 8 по 10 сентября. 28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) он победил с результатом 71,40% голосов.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Максим Горбачев

политика, россия, айсен николаев, единый день голосования в россии — 2023