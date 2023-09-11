https://ria.ru/20230911/blagodarnost-1895443838.html
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку - РИА Новости, 11.09.2023
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку
Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:25
2023-09-11T04:25
2023-09-11T04:25
политика
россия
айсен николаев
единый день голосования в россии — 2023
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ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев. Ранее сообщалось, что Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов по данным ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов. "Вот и завершились важнейшие для нашей республики выборы. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в голосовании! Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, ведь люди оценивают дела, которые сделаны на посту главы крупнейшего региона страны. Спасибо всем, кто снова поддержал меня!" - сказал Николаев. За пост главы Якутии боролись четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ) и Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Выборы длились три дня - с 8 по 10 сентября. 28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) он победил с результатом 71,40% голосов.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, айсен николаев, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Айсен Николаев, Единый день голосования в России — 2023
Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку
Действующий глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил избирателей за поддержку
ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, их поддержка дает уверенность и силы, заявил по итогам выборов действующий глава Якутии Айсен Николаев.
Ранее сообщалось, что Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 75,81% голосов по данным ЦИК РФ после обработки 99,63% протоколов.
"Вот и завершились важнейшие для нашей республики выборы. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в голосовании! Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, ведь люди оценивают дела, которые сделаны на посту главы крупнейшего региона страны. Спасибо всем, кто снова поддержал меня!" - сказал Николаев.
За пост главы Якутии боролись четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия
"), Гаврил Парахин (ЛДПР
), Виктор Губарев (КПРФ
) и Игорь Борисов
("Коммунисты России
"). Выборы длились три дня - с 8 по 10 сентября.
28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин
назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) он победил с результатом 71,40% голосов.
Итоги выборов глав регионов России