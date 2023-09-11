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Калужские строители отремонтируют Центральную библиотеку Первомайска в ЛНР
Калужские строители отремонтируют Центральную библиотеку Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023
Калужские строители отремонтируют Центральную библиотеку Первомайска в ЛНР
Строители из Калужской области отремонтирует Центральную библиотеку подшефного региону города Первомайска в ЛНР, сообщает правительство Калужской области на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:40
2023-09-11T16:40
2023-09-11T16:40
калужская область
общество
калужская область
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КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Строители из Калужской области отремонтирует Центральную библиотеку подшефного региону города Первомайска в ЛНР, сообщает правительство Калужской области на сайте. "Калужские строители приступили к ремонту Центральной городской библиотеки Первомайска Луганской Народной Республики. Общая площадь объекта 475,6 квадратных метров. В библиотеке будут обновлены читальные залы - взрослый и детский, помещение абонемента. Специалисты отремонтируют две входные группы, санузлы, заменят все светильники. Завершить ремонт планируется до конца этого года", - говорится в сообщении. Сообщается, что министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин на прошлой неделе посетил с рабочим визитом братский Первомайск. В ходе поездки он проверил ход работ в городской библиотеке и в доме культуры "Заря". Также министр оценил результат капитального ремонта здания МФЦ Первомайска, выполненного калужскими строителями. "Вячеслав Лежнин вручил медали "За заслуги в строительстве" Калужской области руководителям калужских подрядных организаций за вклад в восстановление Первомайска", - информирует областное правительство. Калужские власти отмечают, что в настоящее время при координации Минстроя России развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав России. Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калужская область, луганская народная республика
Калужская область, Общество, Калужская область, Луганская Народная Республика
КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости.
Строители из Калужской области отремонтирует Центральную библиотеку подшефного региону города Первомайска в ЛНР, сообщает правительство Калужской области на сайте
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"Калужские строители приступили к ремонту Центральной городской библиотеки Первомайска Луганской Народной Республики. Общая площадь объекта 475,6 квадратных метров. В библиотеке будут обновлены читальные залы - взрослый и детский, помещение абонемента. Специалисты отремонтируют две входные группы, санузлы, заменят все светильники. Завершить ремонт планируется до конца этого года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин на прошлой неделе посетил с рабочим визитом братский Первомайск. В ходе поездки он проверил ход работ в городской библиотеке и в доме культуры "Заря". Также министр оценил результат капитального ремонта здания МФЦ Первомайска, выполненного калужскими строителями.
"Вячеслав Лежнин вручил медали "За заслуги в строительстве" Калужской области руководителям калужских подрядных организаций за вклад в восстановление Первомайска", - информирует областное правительство.
Калужские власти отмечают, что в настоящее время при координации Минстроя России развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав России. Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог.
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