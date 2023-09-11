https://ria.ru/20230911/biblioteka-1895619103.html

Калужские строители отремонтируют Центральную библиотеку Первомайска в ЛНР

Калужские строители отремонтируют Центральную библиотеку Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023

Калужские строители отремонтируют Центральную библиотеку Первомайска в ЛНР

Строители из Калужской области отремонтирует Центральную библиотеку подшефного региону города Первомайска в ЛНР, сообщает правительство Калужской области на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:40

2023-09-11T16:40

2023-09-11T16:40

калужская область

общество

калужская область

луганская народная республика

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КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости. Строители из Калужской области отремонтирует Центральную библиотеку подшефного региону города Первомайска в ЛНР, сообщает правительство Калужской области на сайте. "Калужские строители приступили к ремонту Центральной городской библиотеки Первомайска Луганской Народной Республики. Общая площадь объекта 475,6 квадратных метров. В библиотеке будут обновлены читальные залы - взрослый и детский, помещение абонемента. Специалисты отремонтируют две входные группы, санузлы, заменят все светильники. Завершить ремонт планируется до конца этого года", - говорится в сообщении. Сообщается, что министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин на прошлой неделе посетил с рабочим визитом братский Первомайск. В ходе поездки он проверил ход работ в городской библиотеке и в доме культуры "Заря". Также министр оценил результат капитального ремонта здания МФЦ Первомайска, выполненного калужскими строителями. "Вячеслав Лежнин вручил медали "За заслуги в строительстве" Калужской области руководителям калужских подрядных организаций за вклад в восстановление Первомайска", - информирует областное правительство. Калужские власти отмечают, что в настоящее время при координации Минстроя России развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав России. Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог.

https://ria.ru/20230719/pomosch-1885105361.html

калужская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калужская область, луганская народная республика