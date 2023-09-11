https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html

Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД

Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2023

Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД

Задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим, работа над этим идет, заявил журналистам директор... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:15

2023-09-11T12:15

2023-09-11T12:22

россия

москва

латинская америка

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим, работа над этим идет, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."У нас задача, чтобы Латинская Америка вся у нас была безвизовой. Согласование идет, мы работаем", - сказал Щетинин.

https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html

россия

москва

латинская америка

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, латинская америка