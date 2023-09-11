https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html
Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД
Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2023
Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД
Задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим, работа над этим идет, заявил журналистам директор... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:15
2023-09-11T12:15
2023-09-11T12:22
россия
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латинская америка
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим, работа над этим идет, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."У нас задача, чтобы Латинская Америка вся у нас была безвизовой. Согласование идет, мы работаем", - сказал Щетинин.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, латинская америка
Россия, Москва, Латинская Америка
Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД
В МИД назвали установление безвиза со всей Латинской Америкой задачей Москвы