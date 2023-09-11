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В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников - РИА Новости, 11.09.2023
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12:26 11.09.2023 (обновлено: 13:02 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895534990.html
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников
Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:26
2023-09-11T13:02
россия
дмитрий песков
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени полностью ликвидировать эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована. Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заявил Песков в интервью РБК, говоря об атаках украинских беспилотников по гражданским целям в РФ."Но главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - подчеркнул Песков.По его словам, сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников

Песков: СВО продолжится для прекращения ударов Украины по России

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени полностью ликвидировать эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована. Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заявил Песков в интервью РБК, говоря об атаках украинских беспилотников по гражданским целям в РФ.
"Но главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - подчеркнул Песков.
По его словам, сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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