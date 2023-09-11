https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895534990.html

В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников

В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников

Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:26

2023-09-11T12:26

2023-09-11T13:02

россия

дмитрий песков

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени полностью ликвидировать эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована. Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заявил Песков в интервью РБК, говоря об атаках украинских беспилотников по гражданским целям в РФ."Но главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - подчеркнул Песков.По его словам, сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям.

https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895431997.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, безопасность