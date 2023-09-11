https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895534990.html
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников
Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:26
2023-09-11T12:26
2023-09-11T13:02
россия
дмитрий песков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245367_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_70e8682b16af138b8f3ff66e5464d42c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени полностью ликвидировать эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована. Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заявил Песков в интервью РБК, говоря об атаках украинских беспилотников по гражданским целям в РФ."Но главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - подчеркнул Песков.По его словам, сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям.
https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895431997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86d6477fbd6919f06ad9879759c1bdfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников
Песков: СВО продолжится для прекращения ударов Украины по России
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, специальная военная операция будет продолжена, чтобы с течением времени полностью ликвидировать эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована. Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заявил Песков в интервью РБК, говоря об атаках украинских беспилотников по гражданским целям в РФ.
"Но главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - подчеркнул Песков.
По его словам, сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям.
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник