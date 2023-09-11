https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895696672.html

В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство

В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство - РИА Новости, 11.09.2023

В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство

Взрывное устройство сброшено с украинского БПЛА в Рыльске Курской области, обошлось без жертв, есть повреждения двух зданий, сообщил губернатор Роман Старовойт... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T23:17

2023-09-11T23:17

2023-09-11T23:17

специальная военная операция на украине

курская область

рыльск

рыльский район

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Взрывное устройство сброшено с украинского БПЛА в Рыльске Курской области, обошлось без жертв, есть повреждения двух зданий, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина", - сообщил Старовойт. Рыльск - районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

курская область

рыльск

рыльский район

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курская область, рыльск, рыльский район, роман старовойт, происшествия