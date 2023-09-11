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В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство
В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство - РИА Новости, 11.09.2023
В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство
Взрывное устройство сброшено с украинского БПЛА в Рыльске Курской области, обошлось без жертв, есть повреждения двух зданий, сообщил губернатор Роман Старовойт... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T23:17
2023-09-11T23:17
2023-09-11T23:17
специальная военная операция на украине
курская область
рыльск
рыльский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Взрывное устройство сброшено с украинского БПЛА в Рыльске Курской области, обошлось без жертв, есть повреждения двух зданий, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина", - сообщил Старовойт. Рыльск - районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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курская область, рыльск, рыльский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльск, Рыльский район, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство
Старовойт: в Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство