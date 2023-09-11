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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 11.09.2023 (обновлено: 14:08 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895569057.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.09.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:49
2023-09-11T14:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Одиннадцатого сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.Это не первый за сегодня случай, когда ВСУ пытались атаковать регион при помощи БПЛА. Минувшей ночью вооруженные силы перехватили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силы ПВО сработали в Яковлевском городском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895548642.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Одиннадцатого сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.
Это не первый за сегодня случай, когда ВСУ пытались атаковать регион при помощи БПЛА. Минувшей ночью вооруженные силы перехватили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силы ПВО сработали в Яковлевском городском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
Последствия обстрела
ВСУ более 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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