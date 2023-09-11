https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895569057.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.09.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:49
2023-09-11T13:49
2023-09-11T14:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791386482_265:162:3148:1784_1920x0_80_0_0_8cfac42569108731b09d139b81852587.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Одиннадцатого сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.Это не первый за сегодня случай, когда ВСУ пытались атаковать регион при помощи БПЛА. Минувшей ночью вооруженные силы перехватили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силы ПВО сработали в Яковлевском городском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895548642.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791386482_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_fef27b8c8d68d5c24ed82e3864a1710b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью