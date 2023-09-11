https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895569057.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.09.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:49

2023-09-11T13:49

2023-09-11T14:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Одиннадцатого сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.Это не первый за сегодня случай, когда ВСУ пытались атаковать регион при помощи БПЛА. Минувшей ночью вооруженные силы перехватили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силы ПВО сработали в Яковлевском городском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230911/obstrel-1895548642.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины