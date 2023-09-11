https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895432419.html

Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал

Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал - РИА Новости, 11.09.2023

Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал

В результате уничтожения украинских БПЛА в Белгородской области никто не пострадал, фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:05

2023-09-11T02:05

2023-09-11T02:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

беспилотники

происшествия

россия

белгородская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В результате уничтожения украинских БПЛА в Белгородской области никто не пострадал, фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным домом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вечяслав Гладков."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", - написал Гладков.Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на понедельник над Белгородской областью силами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа.

https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895415171.html

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вооруженные силы украины, беспилотники, происшествия, россия, белгородская область