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Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:05 11.09.2023 (обновлено: 02:06 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895432419.html
Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал
Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал - РИА Новости, 11.09.2023
Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал
В результате уничтожения украинских БПЛА в Белгородской области никто не пострадал, фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:05
2023-09-11T02:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
беспилотники
происшествия
россия
белгородская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В результате уничтожения украинских БПЛА в Белгородской области никто не пострадал, фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным домом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вечяслав Гладков."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", - написал Гладков.Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на понедельник над Белгородской областью силами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа.
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895415171.html
россия
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вооруженные силы украины, беспилотники, происшествия, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Происшествия, Россия, Белгородская область
Гладков заявил, что от беспилотника никто не пострадал

Гладков: в Белгородской области после уничтожения БПЛА пострадавшие отсутствуют

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В результате уничтожения украинских БПЛА в Белгородской области никто не пострадал, фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным домом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вечяслав Гладков.
"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", - написал Гладков.
Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на понедельник над Белгородской областью силами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБеспилотникиПроисшествияРоссияБелгородская область
 
 
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