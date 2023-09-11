https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895431997.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.09.2023

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Два украинских беспилотника уничтожены ночью над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:00

2023-09-11T02:00

2023-09-11T02:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены ночью над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Одиннадцатого сентября текущего года около 01.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895415171.html

белгородская область

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белгородская область, россия, происшествия