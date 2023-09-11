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Киев и Берлин станут городами-побратимами - РИА Новости, 11.09.2023
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13:49 11.09.2023 (обновлено: 13:58 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/berlin-1895568616.html
Киев и Берлин станут городами-побратимами
Киев и Берлин станут городами-побратимами - РИА Новости, 11.09.2023
Киев и Берлин станут городами-побратимами
Мэр Киева Виталий Кличко приедет 14 сентября с визитом в Берлин, в ходе которого будет подписано соглашение о побратимстве между столицами двух стран, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:49
2023-09-11T13:58
в мире
берлин (город)
киев
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко приедет 14 сентября с визитом в Берлин, в ходе которого будет подписано соглашение о побратимстве между столицами двух стран, сообщила в понедельник берлинская мэрия. "Столица Украины Киев и столица Германии заключают соглашение о побратимстве. По этому случаю действующий мэр Берлина Кай Вегнер примет мэра Киева Виталия Кличко у Бранденбургских ворот 14 сентября 2023 года. Подписание произойдет в Красной ратуше", - говорится в заявлении мэрии. Берлин подписал соглашение о побратимстве с Москвой в 1991 году. После начала российской специальной военной операции на Украине Берлин приостановил партнерство с Москвой, хотя формально города не перестали быть побратимами.
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в мире, берлин (город), киев, украина, виталий кличко
В мире, Берлин (город), Киев, Украина, Виталий Кличко
Киев и Берлин станут городами-побратимами

Мэрия Берлина: Киев и Берлин заключают соглашение о побратимстве

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко приедет 14 сентября с визитом в Берлин, в ходе которого будет подписано соглашение о побратимстве между столицами двух стран, сообщила в понедельник берлинская мэрия.
"Столица Украины Киев и столица Германии заключают соглашение о побратимстве. По этому случаю действующий мэр Берлина Кай Вегнер примет мэра Киева Виталия Кличко у Бранденбургских ворот 14 сентября 2023 года. Подписание произойдет в Красной ратуше", - говорится в заявлении мэрии.
Берлин подписал соглашение о побратимстве с Москвой в 1991 году. После начала российской специальной военной операции на Украине Берлин приостановил партнерство с Москвой, хотя формально города не перестали быть побратимами.
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В миреБерлин (город)КиевУкраинаВиталий Кличко
 
 
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