Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев
Читатели Welt попросили Бербок не возвращаться в ФРГ после ее визита на Украину
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее сегодняшнего визита в Киев.
По прибытии она заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к ЕС, однако страна все еще нуждается в реформах.
По прибытии она заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к ЕС, однако страна все еще нуждается в реформах.
"Она позорит Германию. Такого еще не видели", — написал один из комментаторов.
"Налогоплательщики продолжают оплачивать ее поездки, в которых она только заявляет о себе и не хочет использовать дипломатию", — поддержал другой.
"Возможно, Бербок следует остаться в Киеве. Видимо, эта женщина может сделать больше для Украины, чем для своей страны", — отметил третий.
"Бербок снова предается своему любимому занятию: тратить чужие деньги на бесполезные вещи", — поделился мнением еще один пользователь.
"Будет лучше, если она останется там и станет министром иностранных дел Украины... или министром внутренних дел. Кажется, ее больше интересует эта страна, чем Германия", — заключили читатели.
По данным издания, это четвертый визит немецкого министра на Украину с начала специальной военной операции.
"Налогоплательщики продолжают оплачивать ее поездки, в которых она только заявляет о себе и не хочет использовать дипломатию", — поддержал другой.
"Возможно, Бербок следует остаться в Киеве. Видимо, эта женщина может сделать больше для Украины, чем для своей страны", — отметил третий.
"Бербок снова предается своему любимому занятию: тратить чужие деньги на бесполезные вещи", — поделился мнением еще один пользователь.
"Будет лучше, если она останется там и станет министром иностранных дел Украины... или министром внутренних дел. Кажется, ее больше интересует эта страна, чем Германия", — заключили читатели.
По данным издания, это четвертый визит немецкого министра на Украину с начала специальной военной операции.