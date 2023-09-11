https://ria.ru/20230911/berbok-1895488528.html

Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев

Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев - РИА Новости, 11.09.2023

Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев

РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:43

2023-09-11T09:43

2023-09-11T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

анналена бербок

германия

украина

киев

евросоюз

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее сегодняшнего визита в Киев. По прибытии она заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к ЕС, однако страна все еще нуждается в реформах. "Она позорит Германию. Такого еще не видели", — написал один из комментаторов. "Налогоплательщики продолжают оплачивать ее поездки, в которых она только заявляет о себе и не хочет использовать дипломатию", — поддержал другой."Возможно, Бербок следует остаться в Киеве. Видимо, эта женщина может сделать больше для Украины, чем для своей страны", — отметил третий. "Бербок снова предается своему любимому занятию: тратить чужие деньги на бесполезные вещи", — поделился мнением еще один пользователь. "Будет лучше, если она останется там и станет министром иностранных дел Украины... или министром внутренних дел. Кажется, ее больше интересует эта страна, чем Германия", — заключили читатели. По данным издания, это четвертый визит немецкого министра на Украину с начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

германия

украина

киев

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в мире, анналена бербок, германия, украина, киев, евросоюз