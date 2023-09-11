Рейтинг@Mail.ru
Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/berbok-1895488528.html
Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев
Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев - РИА Новости, 11.09.2023
Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев
РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:43
2023-09-11T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
германия
украина
киев
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e008c9346e4bd223c606b8ccfc5082.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее сегодняшнего визита в Киев. По прибытии она заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к ЕС, однако страна все еще нуждается в реформах. "Она позорит Германию. Такого еще не видели", — написал один из комментаторов. "Налогоплательщики продолжают оплачивать ее поездки, в которых она только заявляет о себе и не хочет использовать дипломатию", — поддержал другой."Возможно, Бербок следует остаться в Киеве. Видимо, эта женщина может сделать больше для Украины, чем для своей страны", — отметил третий. "Бербок снова предается своему любимому занятию: тратить чужие деньги на бесполезные вещи", — поделился мнением еще один пользователь. "Будет лучше, если она останется там и станет министром иностранных дел Украины... или министром внутренних дел. Кажется, ее больше интересует эта страна, чем Германия", — заключили читатели. По данным издания, это четвертый визит немецкого министра на Украину с начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html
https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a36a81aa31c02717055d1d1a3ff0022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, германия, украина, киев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Германия, Украина, Киев, Евросоюз
Такого еще не видели. Визит и выступление Бербок в Киеве шокировало немцев

Читатели Welt попросили Бербок не возвращаться в ФРГ после ее визита на Украину

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее сегодняшнего визита в Киев.

По прибытии она заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к ЕС, однако страна все еще нуждается в реформах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Ход Путина на Украине открыл ящик Пандоры для Европы, пишут СМИ
09:25
"Она позорит Германию. Такого еще не видели", — написал один из комментаторов.

"Налогоплательщики продолжают оплачивать ее поездки, в которых она только заявляет о себе и не хочет использовать дипломатию", — поддержал другой.

"Возможно, Бербок следует остаться в Киеве. Видимо, эта женщина может сделать больше для Украины, чем для своей страны", — отметил третий.

"Бербок снова предается своему любимому занятию: тратить чужие деньги на бесполезные вещи", — поделился мнением еще один пользователь.

"Будет лучше, если она останется там и станет министром иностранных дел Украины... или министром внутренних дел. Кажется, ее больше интересует эта страна, чем Германия", — заключили читатели.

По данным издания, это четвертый визит немецкого министра на Украину с начала специальной военной операции.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Пора им на свалку". В Европе начали извлекать уроки из "контрнаступа"
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокГерманияУкраинаКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала