https://ria.ru/20230911/benzin-1895430626.html
Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин
Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин - РИА Новости, 11.09.2023
Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин
Цены на топливо в России формируются рыночным способом, тем не менее, Минэнерго РФ работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:33
2023-09-11T01:33
2023-09-11T01:33
экономика
цены на нефть
россия
владивосток
николай шульгинов
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Цены на топливо в России формируются рыночным способом, тем не менее, Минэнерго РФ работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими темпами, заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. "Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложения на рынке", - сказал Шульгинов. Как заметил министр, цены на топливо в России устанавливаются рыночным образом, но там не менее, рынок топлива должен быть умеренно контролируемым. "В России цены на бензин рыночные, и от законов экономики мы не собираемся уходить. Введение госрегулирования, как и во всем, не только с бензином, всегда приводит к известным результатам. В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова", - сказал глава Минэнерго. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в начале сентября, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, владивосток, николай шульгинов, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ВЭФ-2023
Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин
Минэнерго работает с бизнесом, чтобы цена бензина не росла опережающими темпами
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Цены на топливо в России формируются рыночным способом, тем не менее, Минэнерго РФ работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими темпами, заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
«
"Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложения на рынке", - сказал Шульгинов.
Как заметил министр, цены на топливо в России устанавливаются рыночным образом, но там не менее, рынок топлива должен быть умеренно контролируемым.
"В России цены на бензин рыночные, и от законов экономики мы не собираемся уходить. Введение госрегулирования, как и во всем, не только с бензином, всегда приводит к известным результатам. В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова", - сказал глава Минэнерго.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин
сообщил в начале сентября, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
В Минэнерго рассказали об объемах "серого" экспорта топлива