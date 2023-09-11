https://ria.ru/20230911/benzin-1895430626.html

Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин

Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин - РИА Новости, 11.09.2023

Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин

Цены на топливо в России формируются рыночным способом, тем не менее, Минэнерго РФ работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:33

2023-09-11T01:33

2023-09-11T01:33

экономика

цены на нефть

россия

владивосток

николай шульгинов

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Цены на топливо в России формируются рыночным способом, тем не менее, Минэнерго РФ работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими темпами, заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. "Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложения на рынке", - сказал Шульгинов. Как заметил министр, цены на топливо в России устанавливаются рыночным образом, но там не менее, рынок топлива должен быть умеренно контролируемым. "В России цены на бензин рыночные, и от законов экономики мы не собираемся уходить. Введение госрегулирования, как и во всем, не только с бензином, всегда приводит к известным результатам. В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова", - сказал глава Минэнерго. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в начале сентября, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/toplivo-1895429633.html

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экономика, цены на нефть, россия, владивосток, николай шульгинов, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023